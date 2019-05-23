Мэрия Екатеринбурга подаст иски к распространителям ложных сведений о строительстве храма

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 мая. /ТАСС/. Мэрия Екатеринбурга готовит судебные иски к распространителям информации о том, что строительство собора Святой Екатерины является частью застройки жилых домов. Об этом сообщил глава города Александр Высокинский на встрече со сторонниками возведения храма в четверг.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обратил внимание на большой объем ложных слухов, связанных со строительством храма, в частности о том, что собор является лишь частью застройки, которая предполагает появление других зданий и центров.