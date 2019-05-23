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Ситуация вокруг строительства храма в Екатеринбурге

Мэрия Екатеринбурга подаст иски к распространителям ложных сведений о строительстве храма

По словам главы города Александра Высокинского, речь идет о тех, кто говорил, что собор является лишь частью застройки, предполагающей появление в сквере жилых домов
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский Марина Молдавская/ТАСС
Описание
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский
© Марина Молдавская/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 мая. /ТАСС/. Мэрия Екатеринбурга готовит судебные иски к распространителям информации о том, что строительство собора Святой Екатерины является частью застройки жилых домов. Об этом сообщил глава города Александр Высокинский на встрече со сторонниками возведения храма в четверг.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обратил внимание на большой объем ложных слухов, связанных со строительством храма, в частности о том, что собор является лишь частью застройки, которая предполагает появление других зданий и центров.

Ситуация вокруг строительства храма в Екатеринбурге

"Мы готовим иски к распространителям информации, которые говорили, что будут строиться жилые дома", - сказал Высокинский.

В Екатеринбурге с 13 мая проходили несогласованные акции, связанные с выбором места строительства собора не на историческом месте, а в сквере неподалеку. Всего с момента начала протестов были задержаны 96 человек, из них судом на сроки от 2 до 15 суток арестованы 33 участника акций. Собор Святой Екатерины планируют построить к 2023 году, когда Екатеринбург будет отмечать 300-летие.

Теги
РоссияСвердловская областьСитуация вокруг строительства храма в Екатеринбурге
Кремль рассчитывает на продолжение диалога по теме места для храма в Екатеринбурге
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