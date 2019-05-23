ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 мая. /ТАСС/. Мэрия Екатеринбурга готовит судебные иски к распространителям информации о том, что строительство собора Святой Екатерины является частью застройки жилых домов. Об этом сообщил глава города Александр Высокинский на встрече со сторонниками возведения храма в четверг.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обратил внимание на большой объем ложных слухов, связанных со строительством храма, в частности о том, что собор является лишь частью застройки, которая предполагает появление других зданий и центров.
- Мэрия Екатеринбурга подаст иски к распространителям ложных сведений о строительстве храма
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- Около 100 сторонников строительства храма в сквере пришли на встречу с мэром Екатеринбурга
"Мы готовим иски к распространителям информации, которые говорили, что будут строиться жилые дома", - сказал Высокинский.
В Екатеринбурге с 13 мая проходили несогласованные акции, связанные с выбором места строительства собора не на историческом месте, а в сквере неподалеку. Всего с момента начала протестов были задержаны 96 человек, из них судом на сроки от 2 до 15 суток арестованы 33 участника акций. Собор Святой Екатерины планируют построить к 2023 году, когда Екатеринбург будет отмечать 300-летие.