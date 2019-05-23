Напавшего на монаха клирика Троице-Сергиевой лавры запретят в служении на время следствия

"[Напавший священник] будет запрещен в служении сначала до окончательных каких-то выводов, потом уже, видимо, с наместником лавры или духовным советом лавры, скорее всего, будет идти речь о лишении сана <…> Обычно - сначала запрещение в служении, потом - лишение сана", - сказал он.

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Священник, напавший с ножом на монаха в Троице-Сергиевой лавре, будет запрещен в служении на время следствия. Об этом сообщил ТАСС в четверг пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков.

Пресс-секретарь патриарха уточнил, что окончательное решение о канонических последствиях для нападавшего вынесет патриарх Кирилл, речи о церковном суде пока не идет. "Идет речь о наместнике лавры. Поскольку настоятелем лавры является патриарх, видимо, он будет утверждать это решение в техническом порядке, но он принимает решения в отношении всех насельников (проживающих в монастыре - прим. ТАСС) ставропигиальных монастырей (подчиняющихся патриарху напрямую - ТАСС)", - сказал Волков.

Он также сообщил, что причиной конфликта не являются пожертвования прихожан, о чем ранее писали некоторые СМИ. "Человек, совершивший это нападение, по предварительным данным, не вполне здоров", - отметил пресс-секретарь патриарха.

Ранее телеканал РЕН-ТВ сообщил, что между священником и монахом Троице-Сергиевой лавры возник конфликт из-за пожертвований прихожан. По информации телеканала, священнослужитель в состоянии алкогольного опьянения пытался убить монаха в его келье. Нападавший, по информации пресс-службы Троице-Сергиевой лавры, был задержан правоохранительными органами, серьезных последствий для здоровья потерпевшего нет.