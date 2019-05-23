Песков констатировал проблему с выполнением поручений Путина по косаткам в бухте Средняя

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Кремль удивлен заявлению главы компании-владельца животных из приморской бухты Средняя об отказе выпускать косаток и белух на волю, а также констатируют проблему с выполнением соответствующих поручений президента РФ Владимира Путина.

"Мы тоже с удивлением сегодня услышали эти заявления представителя или собственника компании, которая занималась отловом", - сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Мы имеем в виду сейчас освежить в памяти тот перечень поручений, который давался президентом. Нет необходимости в каких-то дополнительных поручениях, все было четко сформулировано. Пока можно констатировать, что эти поручения как минимум в части не выполняются, поэтому сейчас мы просто еще раз, что называется, сверим часы, в какой именно части не выполняются эти поручения", - подчеркнул Песков.