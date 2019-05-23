Десятиклассники кадетского училища Севастополя совершат морской поход вдоль берегов Европы

СЕВАСТОПОЛЬ, 23 мая. /ТАСС/. Учащиеся 10-го класса Севастопольского кадетского училища впервые примут участие в зарубежном походе учебного судна "Перекоп", пройдя на нем вдоль берегов Европы, сообщил в четверг во время последнего звонка начальник кадетского училища контр-адмирал Александр Попов.

"Воспитанники 10-х классов впервые в истории нашего учебного заведения совершат поход на учебном корабле "Перекоп", преодолевая нелегкие морские мили от Севастополя до Кронштадта вокруг Европы с заходом в испанский порт", - сказал Попов в четверг во время церемонии последнего звонка.

Как уточнили ТАСС в училище, кадеты на каждом курсе в течение учебного года проходят военно-морскую подготовку, а летом проходят практику, в том числе выходят в море на ялах.

Переход "Перекопа" из Севастополя в Кронштадт начнется 29 июля, в состав экипажа войдут почти 80 кадетов. "Это учебный корабль, по своему типу он чем-то напоминает большой десантный корабль или судно управления", - уточнил собеседник.

"Перекоп" построен по проекту 887 ("Смольный"), спущен на воду на Щецинской судоверфи в Польше 11 декабря 1976 года. Оснащен современным радиотехническим и навигационным оборудованием, имеет боевое вооружение. Для обучения предусмотрены прокладочные классы, а также учебные аудитории, астрономическая палуба, шестивесельные ялы, отсек борьбы за живучесть корабля. В 2018 году корабль совершил кругосветный переход, преодолев за девять месяцев более 40 тыс. миль.

В этом году первый выпуск одиннадцатиклассников кадетского училища - аттестаты получают 88 нахимовцев. Строительство Севастопольского кадетского училища было инициировано министром обороны РФ Сергеем Шойгу и началось 9 мая 2014 года. 1 сентября училище начало работу, набрав первых кадетов. К началу учебного года в 2015 году была сдана вторая очередь объектов училища, в которую вошли спортивные сооружения.