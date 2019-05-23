Кремль рассчитывает на продолжение диалога по теме места для храма в Екатеринбурге

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Кремль не может вмешиваться в решение вопроса о выборе места для возведения храма Святой Екатерины в Екатеринбурге, это прерогатива местных и региональных властей. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В Екатеринбурге идет диалог между представителями общественности, представителями церкви и, главное - городскими и региональными властями. Диалог продолжается, и мы рассчитываем, что он будет продолжен с тем, чтобы эта проблемная ситуация была разрешена", - сказал Песков.

Комментируя результаты исследования ВЦИОМ, согласно которому большинство жителей Екатеринбурга выступили за перенос места строительства собора из сквера в центре города, представитель Кремля заметил: "Опрос есть опрос и, безусловно, на настоящий момент опрос продемонстрировал ту картину, которую он продемонстрировал". "Уже как дальше будут приниматься решения - здесь мы не можем вмешиваться, все-таки давайте согласимся, что это абсолютно прерогатива региональных и городских властей", - заключил Песков.