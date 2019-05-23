Кремль рассчитывает на продолжение диалога по теме места для храма в Екатеринбурге

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Кремль не может вмешиваться в решение вопроса о выборе места для возведения храма Святой Екатерины в Екатеринбурге, это прерогатива местных и региональных властей. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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"В Екатеринбурге идет диалог между представителями общественности, представителями церкви и, главное - городскими и региональными властями. Диалог продолжается, и мы рассчитываем, что он будет продолжен с тем, чтобы эта проблемная ситуация была разрешена", - сказал Песков.
Комментируя результаты исследования ВЦИОМ, согласно которому большинство жителей Екатеринбурга выступили за перенос места строительства собора из сквера в центре города, представитель Кремля заметил: "Опрос есть опрос и, безусловно, на настоящий момент опрос продемонстрировал ту картину, которую он продемонстрировал". "Уже как дальше будут приниматься решения - здесь мы не можем вмешиваться, все-таки давайте согласимся, что это абсолютно прерогатива региональных и городских властей", - заключил Песков.
16 мая президент России Владимир Путин заявил о необходимости провести опрос горожан по вопросу строительства храма Святой Екатерины на Октябрьской площади Екатеринбурга из-за протестов горожан. С 20 мая администрация города собирает предложения жителей Екатеринбурга по вариантам новых площадок для возведения храма. Как сообщил екатеринбургский глава Александр Высокинский, перечень площадок, которые будут вынесены на общегородское голосование, сформируют до следующей недели.
22 мая ВЦИОМ опубликовал результаты собственного опроса екатеринбужцев по вопросу строительства храма на Октябрьской площади, согласно которому 58% считают горожан считают, что храм должен быть построен в другой части города.