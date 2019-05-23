Сергей Степашин предложил создать музей Даниила Гранина на его родине в Курской области

"Даниил Александрович родился в Курской области. Давайте подумаем о создании музея Гранина на его родине. Мы готовы взяться вместе с вами", - сказал Степашин, обращаясь к Харченко.

Телемост состоялся в рамках XIV Санкт-Петербургского международного книжного салона, который стартовал в четверг и будет проходить до 26 мая. В этом году форум посвящен столетию со дня рождения Даниила Гранина и Году театра.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая. /ТАСС/. Президент Российского книжного союза (РКС) Сергей Степашин предложил создать музей Даниила Гранина в Курской области, где родился писатель. Соответствующее обращение он адресовал властям региона в четверг в ходе телемоста в петербургском пресс-центре ТАСС, в числе участников которого была заместитель губернатора Курской области Екатерина Харченко.

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Замглавы Курской области рассказала, что в регионе в результате большой исследовательской работы был создан электронный ресурс под названием "Даниил Гранин. Жизнь по правде" на сайте Курской областной научной библиотеки им Н. Н. Асеева.

"Мы оцифровали все его размышления, воспоминания, интервью, беседы, которые в разные годы его жизни были в различных печатных изданиях. Этот ресурс станет стартом для реализации тех планов, которые сегодня вами были озвучены", - отметила Харченко.

О Гранине

Даниил Гранин (настоящая фамилия - Герман) родился 1 января 1919 года в селе Волынь Курской губернии (ныне - Курская область) в семье лесника. Когда ему было семь лет, с матерью переехал в Ленинград.

В 1941 году добровольцем ушел на фронт. Воевал на Ленинградском, Прибалтийском фронтах, прошел путь от солдата до командира роты. Особое место в творчестве Гранина занимала военная тема. Некоторые его произведения, в том числе "Дом на Фонтанке" (1967 года) и "Наш комбат" (1968 года), основаны на реальных событиях из биографии автора.

Гранин - Герой социалистического труда, лауреат Государственных премий СССР и России. Он был награжден двумя орденами Ленина, орденами Красной звезды, Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, Отечественной войны II степени, "За заслуги перед Отечеством" III степени, Святого апостола Андрея Первозванного, Александра Невского. Писатель скончался в июле 2017 года в Санкт-Петербурге на 99-м году жизни.

О Книжном салоне

Программа XIV Санкт-Петербургского международного книжного салона включает свыше двухсот мероприятий. Событие входит в программу празднования Дня города - Дня основания Санкт-Петербурга.

Организаторами выступают комитет по печати и взаимодействию со СМИ Санкт-Петербурга, Российский книжный союз, Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям. Информационное агентство России ТАСС является генеральным информационным партнером Книжного салона.