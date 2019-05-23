Калужские власти предложили создать аналогичный "Земскому доктору" проект в сфере культуры

НОВОСИБИРСК, 23 мая. /ТАСС/. Министр культуры и туризма Калужской области Павел Суслов предложил создать программу поддержки работников в сфере культуры, аналогичную "Земскому доктору" и "Земскому учителю". Это помогло бы сохранить кадры и талантливую молодежь в регионе, сообщил он в четверг на заседании секции "Развитие деятельности детских школ искусств" координационного совета по культуре при Минкультуры РФ.

"Мы предлагаем рассмотреть аналогию "Земского врача", "Земского учителя" [для сферы культуры]. Нам нужно, чтобы государство здесь обозначило вектор. Сказало, что вот эти кадры нужны стране. И чтобы ребята понимали, что они отучатся, будут востребованы, получат поддержку и это запрос государства", - сказал Суслов.

Заместитель министра культуры России Ольга Ярилова поручила создать рабочую группу по этому вопросу, руководить которой будет Суслов. "Пусть коллеги пришлют вам предложения, чтобы сделать дорожную карту и понимать, какие вопросы нам нужно этой рабочей группой рассмотреть", - обратилась она к калужскому министру.

По словам Суслова, для Калужской области остро стоит вопрос сохранения кадров в сфере культуры. "Ребята, которые уехали в Москву, Питер, их вернуть обратно тяжело. Хотя мы предпринимаем все меры - жилье даем, поддерживаем, даже стали открывать профильные специальности на базе нашего Калужского государственного университета. Мы хотим, чтобы эти ребята остались в Калужской области, а не уезжали в Москву", - сказал министр.

Он добавил, что регион оплачивает студентам учебу, готов заниматься их распределением, чтобы они остались на территории области.

Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская ранее выразила надежду на появление в будущем проекта по поддержке молодых работников культуры и искусства на селе, аналогичного уже утвержденным программам "Земский доктор" и "Земский учитель".

Программа "Земский доктор" действует в России с 2012 года. Проект предусматривает выделение 1 млн рублей врачам, уезжающим работать в сельскую местность, где они обязаны провести пять лет. В послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предложил запустить программу "Земский учитель" для педагогов, переезжающих на работу в села и малые города.

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