Красноярский депутат предложил запретить Minecraft

КРАСНОЯРСК, 23 мая. /ТАСС/. Депутат Законодательного собрания Красноярского края Владимир Рейнгардт предложил запретить популярную компьютерную игру Minecraft. Об этом он заявил во время обсуждения доклада уполномоченного по правам ребенка в крае Ирины Мирошниковой на сессии регионального парламента.

В своем докладе Мирошникова рассказала о ситуации с защитой прав несовершеннолетних в прошлом году. В документе отмечается, что основные коммуникации детей сейчас идут через социальные сети, компьютерные технологии. "Им сложно понимать чувства и эмоции одноклассников, общаться и договариваться с ними. У детей отсутствуют навыки конструктивного разрешения конфликтов, им трудно сказать друг о друге что-либо хорошее", - говорится в докладе.

Депутат предложил, чтобы Мирошникова не только говорила о проблемах, но и предлагала пути их решения.

"[Я] приехал из Нижнеингашского района. Зашел там в библиотеку, сидят дети, все сидят с телефонами. Я их спрашиваю: "Что вы там смотрите? Игры? Какие?". Молчат. Спрашиваю: "Minecraft"? Отвечают: "Да". Вот эти игры вообще надо запретить и эти сайты", - сказал Рейнгардт, отметив, что подобные игры пропагандируют насилие.

Minecraft - популярная среди подростков видеоигра.

61-летний Рейнгардт - член фракции "Единой России", депутат Заксобрания с 2011 года.