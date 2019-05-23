Госдума приняла закон о "22-й кнопке" для муниципальных телеканалов

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла закон, который позволит бесплатно зафиксировать на 22-й позиции муниципальные телеканалы в сетях кабельного вещания в условиях перехода на цифровое вещание, что даст возможность гражданам по-прежнему узнавать городские новости из привычного источника.

В частности, в перечень общедоступных телеканалов включаются муниципальные обязательные общедоступные телеканалы (МООТ). Устанавливается, что МООТ должен транслироваться оператором (за исключением спутникового телерадиовещания) в эксплуатируемых им сетях связи на территории соответствующего муниципального образования на 22-й позиции, в порядке, установленном правительством РФ.

МООТ будет выбираться из числа телеканалов, "продукция которых содержит не менее 75% национальной продукции СМИ и не менее 20% от общего времени вещания которых составляют программы, освещающие вопросы местного значения, и трансляция которых осуществляется на территории соответствующего муниципального образования". В каждом муниципалитете может быть выбран один МООТ, правила выбора определит кабмин.

"Сегодня по сути мы спасаем муниципальные каналы", - сказала перед заседанием вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева, сама в прошлом тележурналист. Она напомнила, что на цифровое вещание с 3 июня переходит 57 последних субъектов. "В огромном потоке информации наши муниципальные каналы - самые близкие людям, они рассказывают самую нужную и полезную информацию, говорят о том, о чем никогда не скажет федеральный канал, порой обладают большей репутацией и рейтингом, - отметила политик. - Именно эти каналы нуждаются в поддержке, мы их спасаем, фиксируя на 22-й кнопке".

По словам парламентария, муниципальные каналы могли затеряться в цифровом вещании за 102-й кнопкой или вообще выпасть из поля. Этим законом, как подчеркнула Тимофеева, выполняется прямое поручение президента РФ Владимира Путина.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский добавил, что закон о "22-й кнопке" - "логичное продолжение инициативы о 21-й кнопке для регионального телевидения". Он особо подчеркнул, что "закрепление небольших телеканалов на 22-й, удобной для всех и в первую очередь для телезрителей позиции будет производиться абсолютно безвозмездно, что является для них очень хорошим подспорьем, учитывая период, когда РФ переходит от аналогового телевидения к цифровому". "Это решение ждут сотни небольших творческих коллективов, которые получат фиксированную позицию в кабельных сетях в жесткой конкурентной среде российского телевидения", - заключил Боярский.