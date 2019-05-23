Прокуратура усилит меры против несчастных случаев и гибели на стройках в Москве

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Прокуратура Москвы намерена серьезно сократить число несчастных случаев на столичных стройках. Об этом в интервью ТАСС рассказал и. о. прокурора Москвы Олег Манаков по итогам коллегии столичной прокуратуры, посвященной этой проблеме.

Проверка прокуратуры

"Более трети всех зафиксированных несчастных случаев на производстве (в Москве - прим. ТАСС) приходится на предприятия строительной отрасли", - отметил он. Каждый год в Гострудинспекцию в Москве поступает более 100 извещений о тяжких, групповых и смертельных несчастных случаях на стройках. Только за истекший период 2019 года при производстве строительно-монтажных работ погибли восемь человек, а 10 получили тяжелые травмы. В связи с этим прокуратура столицы провела отдельную проверку охраны труда в сфере строительства.

"В текущем году прокурорами совместно со специалистами Гострудинспекции, Мосгосстройнадзора, ГУ МЧС России по Москве и профсоюзами проверено соблюдение требований федерального законодательства об охране труда на 270 крупных объектах строительства и ремонтных работ, - рассказал Манаков. - По результатам проверок вскрыто свыше тысячи нарушений закона, с целью устранения которых внесено 360 представлений, возбуждено 882 дела об административных правонарушениях за нарушения государственных требований охраны труда и незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранных граждан. В суд направлено 10 исковых заявлений о понуждении организаций к проведению специальной оценки условий труда".

На заседании коллегии отмечено, что самыми распространенными нарушениями со стороны предприятий-работодателей стали допуск к строительным работам граждан без оформления трудовых отношений, непроведение инструктажей и обучения технике безопасности, специальной оценки условий труда, непрохождение работниками медосмотров, необеспечение их средствами индивидуальной защиты, нарушение строительных норм и правил.

"Осуществляя надзор на этом направлении, мы часто сталкиваемся с упущениями работодателей, которые экономят на обучении работников правилам безопасности, спецодежде и средствах индивидуальной защиты и не думают о возможных тяжких и даже смертельных последствиях своего бездействия. Зачастую организациями не создаются комиссии по расследованию несчастных случаев, и о них не извещаются органы прокуратуры и Гострудинспекция. Некоторые работодатели, стараясь избежать ответственности, умышленно скрывают произошедшие несчастные случаи. Однако органами прокуратуры Москвы на постоянной основе проводятся сверки с медицинскими учреждениями в целях выявления травм, полученных на производстве, и инициируется проведение проверок. Более распространено нарушение установленных законом сроков сообщения в прокуратуру о несчастных случаях", - добавил и. о. прокурор.

"Практически во всех случаях, когда прокуроры вышли с проверками на строительные объекты, установлено, что к работам привлекаются граждане, в том числе иностранные, без заключения трудовых договоров. Только в Зеленограде выявлено 40 таких работников, а всего в ходе проверок прокурорами выявлено таких 217 граждан. И они работали без проведения с ними обучения, инструктажа и проверки знаний по охране труда", - отметил он.

"Повсеместно выявляются случаи осуществления трудовой деятельности без средств индивидуальной защиты: защитных касок, страховочных поясов и тросов, касок, очков, перчаток", - отметил Манаков. В качестве примера он привел случай, когда 20 марта этого года трое работников получили тяжелые травмы в результате падения с высоты из-за отсутствия страховочных поясов. По инициативе Хамовнической межрайоннойпрокуратуры возбуждено уголовное дело. Он заметил, что случаи, в том числе с летальным исходом, когда рабочие падали с высоты в результате несоблюдения техники безопасности "далеко не единичны".

"Работодателями не обеспечивается прохождение работниками медицинских осмотров, в том числе психиатрического освидетельствования при работе с источниками повышенной опасности, что также впоследствии приводит к травмам не только самих работников, но и их коллег", - добавил Манаков.

Расследование дел

"В завершение дополню, что не будет ослаблен прокурорский надзор за рассмотрением сообщений о преступлениях и расследованием уголовных дел, связанных с нарушением правил охраны труда и техники безопасности, а также по фактам нарушений при ведении строительных работ. Всего за последние полтора года возбуждено 59 таких дел и лишь девять направлены в суд. Мы намерены не только проверить законность решений об отказе в возбуждении уголовного дела по фактам производственного травматизма, но и установить причины низкой эффективности расследования уголовных дел", - отметил и. о. прокурора.

В заседании коллегии столичной прокуратуры по вопросу "О состоянии законности и практике прокурорского надзора в сфере исполнения законодательства об охране труда на строительных объектах" приняли участие прокуроры административных округов и межрайонных прокуратур столицы, а также руководители Гострудинспекции, департамента труда и социальной защиты населения Москвы, уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры города, в 2018 году в Гострудинспекцию столицы поступило 118 извещений о тяжких, групповых и смертельных несчастных случаях на стройках (в 2017 году - 130), в том числе 47 - со смертельным исходом (в 2017 году - 69) и 71 - с причинением тяжелых травм (в 2017 году - 64).