Программа Парфенова "Намедни" будет выходить на "Яндекс.Эфире"

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Журналист Леонид Парфенов планирует размещать выпуски своей возобновленной авторской программы "Намедни" на стриминговом сервисе Яндекса - "Яндекс.Эфир". Об этом он заявил в ходе ежегодной конференции "YaC 2019: будущее в деталях".

"В следующем сезоне новые серии "Намедни" мы собираемся производить вместе с "Яндекс" и показывать на "Яндекс.Эфир", - сказал он.

"О дате показа мы с "Яндекс.Эфир" сообщим дополнительно", - добавил Парфенов.

"Намедни" - авторская программа журналиста Леонида Парфенова, выходившая в эфир Второй программы Центрального телевидения с 1990 по 1991 год и канала НТВ с 1993 года по 2004 год. Передача выходила в формате неполитических новостей, как документальный проект и как информационно-аналитическая программа. Проект был закрыт после ухода Парфенова с телеканала НТВ в 2004 году.

В 2019 году Парфенов представил новый сезон программы на своем канале в YouTube.