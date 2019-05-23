{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

AFP: суд ЕС обязал Марин Ле Пен возместить Европарламенту €300 тыс.

В суде пришли к выводу, что Ле Пен "не смогла доказать, что ее ассистент фактически выполняла ее обязанности"

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Европейский суд юстиции в Люксембурге отклонил апелляцию лидера французской партии "Национальное объединение" (бывший "Национальный фронт") Марин Ле Пен по делу о фиктивном трудоустройстве ее помощницы. Как сообщило в четверг AFP со ссылкой на суд, политик исчерпала возможности опротестовать приговор и должна будет выплатить порядка €300 тыс.

По его сведениям, суд пришел к мнению, что Ле Пен "не смогла доказать, что ее ассистент фактически выполняла ее обязанности".

В июне 2018 года Европейский суд юстиции признал законным требование Европарламента в адрес Ле Пен вернуть структуре €300 тыс., потраченных из ее фондов на зарплату помощницы политика. После этого она обжаловала это решение суда.

Ле Пен уличили в том, что на средства Европарламента с 2010 по 2016 год она оплачивала работу своей помощницы Катрин Гризе, которая, как утверждается, занималась не европейскими делами, а партийной деятельностью в рядах "Национального фронта".

Теги
ФранцияЛе Пен, Марин
Как провести время с детьми в парке "Этномир"
Что делать в этнографическом парке-музее юным посетителям - на выходных или целое лето
Читать полностью