AFP: суд ЕС обязал Марин Ле Пен возместить Европарламенту €300 тыс.

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Европейский суд юстиции в Люксембурге отклонил апелляцию лидера французской партии "Национальное объединение" (бывший "Национальный фронт") Марин Ле Пен по делу о фиктивном трудоустройстве ее помощницы. Как сообщило в четверг AFP со ссылкой на суд, политик исчерпала возможности опротестовать приговор и должна будет выплатить порядка €300 тыс.

По его сведениям, суд пришел к мнению, что Ле Пен "не смогла доказать, что ее ассистент фактически выполняла ее обязанности".

В июне 2018 года Европейский суд юстиции признал законным требование Европарламента в адрес Ле Пен вернуть структуре €300 тыс., потраченных из ее фондов на зарплату помощницы политика. После этого она обжаловала это решение суда.

Ле Пен уличили в том, что на средства Европарламента с 2010 по 2016 год она оплачивала работу своей помощницы Катрин Гризе, которая, как утверждается, занималась не европейскими делами, а партийной деятельностью в рядах "Национального фронта".