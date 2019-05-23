Итоговую аттестацию для учащихся девятых классов пройдут в Подмосковье 74 тыс. школьников

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Основной государственный экзамен (ОГЭ) в Московской области сдадут более 74 тыс. выпускников девятых классов, итоговая аттестация для школьников стартует 24 мая. Об этом в четверг сообщила пресс-служба первого зампреда, министра образования Московской области Ольги Забраловой.

"Государственная итоговая аттестация для учащихся девятых классов или основной государственный экзамен (ОГЭ) стартует в Подмосковье 24 мая. Всего за время проведения экзаменов испытание пройдут свыше 74 тыс. выпускников", - приводятся в сообщении слова Забраловой. По ее словам, экзаменационные мероприятия продлятся до 2 июля.

"Уже завтра свыше 10 тыс. выпускников девятых классов сдадут свой первый экзамен - иностранные языки. Самыми популярными предметами по выбору в этом году оказались география - экзамен напишут почти 23,5 тыс. ребят, а также информатика и ИКТ - предмет выбрали 19,5 тыс. школьников", - добавила Забралова.

Она отметила, что образовательные учреждения Подмосковья полностью готовы к экзаменационному периоду.