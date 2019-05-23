Bild: концерн Deutsche Bahn уволил проводницу за съемки порно в поезде

БЕРЛИН, 23 мая. /ТАСС/. Немецкий железнодорожный концерн Deutsche Bahn уволил 33-летнюю проводницу за съемки порнографических роликов прямо на рабочем месте - в пригородной электричке. Об этом сообщила газета Bild.

Некая Тереза В. выкладывала видео на сайте, содержимое которого доступно пользователям, достигшим 18-летнего возраста. Как отмечает Bild, на одном из них слышится: "Следующая остановка - Бад-Кёзен (город в федеральной земле Саксония-Анхальт)". Она снимала ролики обычно во время поездок в темное время суток. На них она предстает в своей служебной форме.

На вопрос издания, был ли осведомлен об этом ее работодатель, Тереза В. ответила: "А почему я должна была это делать? Это мое личное дело". В Deutsche Bahn на это смотрят иначе. "Мы не приемлем описанного поведения и самым решительным образом осуждаем его", - сказала представитель концерна. "Сотрудникам Deutsche Bahn в принципе не разрешается использовать на коммерческой основе и в личных интересах одежду, рабочие средства и помещения, которые предоставляются в служебных целях", - указали в компании.

Также выяснилось, что проводница является падчерицей политика из Христианско-демократического союза Ральфа Вуншински. Он занимает пост бургомистра общины Тойченталь (Саксония-Анхальт). Из-за поведения падчерицы Вуншински может лишиться своей должности.