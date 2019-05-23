МВД подготовило законопроект о ДНК-регистрации всех фигурантов уголовных дел

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. МВД России подготовило законопроект, который существенно расширит число россиян, которые должны будут ставиться на обязательный учет в базу данных ДНК. Об этом сообщил врио начальника экспертно - криминалистического центра МВД России генерал-майор полиции Сергей Сыромятников на парламентских слушаниях в Совете Федерации "Совершенствование законодательства РФ, регулирующего судебно - экспертную деятельность".

Разработанный МВД законопроект "предусматривает расширение перечня лиц, подлежащих обязательной государственной геномной регистрации в целях максимального увеличения массива федеральной базы данных ДНК-информации".

Он напомнил, что "сейчас обязательной геномной регистрации (в России) подлежат только лица, осужденные к лишению свободы за совершение тяжких или особо тяжких преступлений либо преступления против половой неприкосновенности и свободы. А также генетические коды неопознанных трупов и следов, изъятых с мест совершения преступлений".

"После принятия этого законопроекта на геномный учет будут ставиться данные всех отбывающих наказание в виде лишения свободы, подозреваемых, обвиняемых в совершении преступлений и административно арестованных", - отметил он.

"Зарубежный опыт показывает, что база данных ДНК способствует оперативному расследованию преступлений только в том случае, если в ней содержится геномная информация как минимум 1% населения страны", - пояснил Сыромятников. После принятия законопроекта "к концу 2021 года массив федеральной базы геномной информации увеличится до 5,2 млн объектов, что соответствует почти 3,5% населения России. Это позволит повысить эффективность ее использования не только в раскрытии, но и в профилактике преступлений", - подчеркнул он.

Он добавил, что сам законопроект "уже неоднократно вносился в правительство", что обусловлено необходимостью поиска дополнительных бюджетных средств на его реализацию. "В настоящее время предполагается, что на эти цели в течение 3 лет (2020-2022) потребуется порядка 8 млрд рублей", - заметил представитель МВД. Но, по его словам, после прошедшего 21 мая совещания в Минфине, где обсуждались источники его финансирования, "имеется достаточно оснований полагать, что законопроект будет согласован и внесен правительством в Госдуму".