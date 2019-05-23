Госдума ужесточает уголовное наказание за отлов и торговлю животными из Красной книги

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Госдума на заседании в четверг приняла в первом чтении проект закона, которым ужесточается уголовная ответственность за незаконный отлов и оборот ценных животных и водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу. Инициатива была внесена на рассмотрение правительством РФ.

Депутаты внесли поправки в статью 258.1 Уголовного кодекса РФ "Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами РФ". Ими, в частности, увеличиваются сроки принудительных работ с 4 до 5 лет, а также сроки лишения свободы с 4 до 5 лет за незаконный отлов, содержание, приобретение, хранение и продажу редких животных и биоресурсов.

Также ужесточается и расширяется наказание за использование служебного положения при совершении данного преступления. В этой связи исключается из статьи ссылка на понятие "должностное лицо", что, по утверждению разработчиков, позволит привлекать к ответственности не только руководство, но и работников зоопарков и заповедников, совершивших преступления по статье 258.1 УК РФ. Одновременно по этой части увеличиваются уголовные сроки с 5 до 6 лет.

Кроме того, вводится дополнительный квалифицирующий признак - совершение преступления группой лиц по предварительному сговору либо организованной группой. Уголовное название в этой части предусмотрено в виде лишения свободы до 8 лет.

"Перевод деяний, предусмотренных статьей 258.1 УК РФ, к категории преступлений средней тяжести и тяжким, позволит проводить полноценный спектр оперативно-разыскных мероприятий, включая прослушивание телефонных переговоров, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям электрической и почтовой связи, получение компьютерной информации", - отмечается в сопроводительных документах.

Статистика

Указывается, что с 2015 по 2017 год выявлено 3,5 тыс. преступлений в сфере незаконного оборота редких животных, к уголовной ответственности привлечено свыше 2 тыс. человек. "Вместе с тем остаются высокими масштабы незаконной добычи редких животных и контрабанды их дериватов. Такие преступления, как правило, совершаются группами лиц, в том числе действующими по предварительному сговору либо в составе организованной группы", - говорится в пояснительной записке.

При этом авторы ссылаются на статистические данные, согласно которым "в 2018 году в результате спецоперации Дальневосточной оперативной таможни и управления ФСБ РФ по Приморскому краю пресечена попытка контрабандного вывоза в Китай по льду озера Ханка крупной партии дериватов, включающей в себя части пяти особей амурского тигра, 867 лап бурых и гималайских медведей, хвосты изюбров и оленей, 56 кг высушенного жира и семенников лягушек". Оценочная стоимость только медвежьих лап составляет 55 млн рублей.

"Ужесточение ответственности за охоту на краснокнижных животных поможет сохранить уникальную фауну нашей страны", - заявил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Важно, что от наказания не смогут уйти не только браконьеры, но и их пособники, так как вводится отдельная ответственность для тех, кто пользуется своим служебным положением, не являясь при этом должностным лицом. Это работники заповедников и заказников, для которых ранее уголовной ответственности не было", - заключил он.