Власти Подмосковья рассчитывают открыть данные о качестве воды в реках после 2021 года

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 23 мая. /ТАСС/. Власти Московской области планируют приступить к развитию сети экологического контроля воды в водных объектах региона в 2021 году и после этого раскрыть данные для граждан. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя правительства Подмосковья Дмитрий Куракин.

''Водой мы планируем заняться вплотную в 2021 году <...> к этому моменту мы уже будем готовы к предоставлению внешних сервисов'', - сказал зампред правительства, отвечая на вопрос ТАСС о том, будут ли доступны жителям данные о качестве воды в реках.

В четверг Куракин открыл в подмосковном Красногорске первую автоматическую станцию непрерывного контроля качества воды в Москве-реке. Она предназначена для оперативного мониторинга загрязнения поверхностных вод и в перспективе сможет передавать данные "Мособлэкомониторингу".

Куракин добавил, что в будущем желательно установить еще одну такую станцию в южной части Подмосковья, в точке, где река уже прошла через территорию столицы. ''Мы будем разговаривать с Москвой и пытаться их привлечь к этой теме, может быть, найти варианты софинансирования. Мы будем разговаривать с федеральными коллегами тоже. Пока готового решения нет", - пояснил он.

Ранее зампред правительства сообщал, что "Мособлэкомониторинг" на первом этапе будет развивать систему контроля качества воздуха, в дальнейшем - воды и почвы. Он отметил, что создавать мониторинг всех природных сред в регионе нужно постепенно. Мониторинг будет аккумулировать информацию с датчиков, эксплуатировать беспилотники и тестировать мультиспектральную и тепловизионную съемку.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в интервью ТАСС в феврале сообщил, что в систему контроля воздуха войдут порядка 150 датчиков, на ее создание потребуется 150-350 млн рублей. Планы по мониторингу воды пока не были конкретизированы.