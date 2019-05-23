{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: Россия вошла в ТОП-10 направлений для отдыха французов на летне-осенний период

Россия впервые вошла в рейтинг

ПАРИЖ, 23 мая. /Корр. ТАСС Петр Ларионов/. Россия вошла в ТОП-10 стран средней отдаленности по бронированию туров во Франции на летне-осенний период. Об этом сообщил французский портал Echo Touristique со ссылкой на данные турфирм.

Согласно информации портала, первые три места по популярности среди французов занимают Испания, Греция и Италия. Однако, как подчеркивается, интерес к этим странам заметно снижается, тогда как эксперты отмечают рост бронирования путевок в африканские государства такие, как Тунис, Марокко, Турция и Египет, которые заняли четвертое, шестое, седьмое и восьмое места. На пятом месте оказалась Португалия, хотя и она теряет в популярности. Девятое место заняла Хорватия, России, которая впервые вошла в рейтинг, досталось 10-е место. Как подчеркивают специалисты, этим двум странам удалось вытеснить из списка Великобританию и Германию.

Что касается более отдаленных направлений, то первое место заняли США, за которыми следуют Канада, Доминиканская Республика, Маврикий, Таиланд, Индонезия, Китай, Мексика, Вьетнам и Танзания.

В исследовании также отмечается, что большинство французов планируют провести свой отпуск на родине.

Теги
РоссияФранция
Создание Автокефальной поместной православной церкви на Украине
Филарет: Томос предполагает зависимость Православной церкви Украины от Константинополя
Он заявил, что не согласился бы на томос об автокефалии для ПЦУ
Читать полностью