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Напавшего на монаха клирика Троице-Сергиевой лавры лишили сана

В пресс-службе Троице-Сергиевой лавры уточнили, что нападение было совершено в состоянии алкогольного опьянения, жизни потерпевшего ничего не угрожает
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл лишил сана священника, напавшего с ножом на монаха в Троице-Сергиевой лавре, сообщила в четверг пресс-служба лавры.

"Святейший патриарх утвердил решение духовного собора Троице-Сергиевой Лавры о лишении игумена Севастиана (Запольнова) права ношения монашеских одежд и лишении священного сана", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что нападение было совершено в состоянии алкогольного опьянения, жизни потерпевшего ничего не угрожает. "Игумен Севастиан (Запольнов), находясь в состоянии крайнего алкогольного опьянения, будучи вне себя, напал с ножом на иеродиакона Поликарпа (Сидорова), нанеся ему ножом несколько ранений. Отец Поликарп был доставлен в Сергиево-Посадскую районную больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь, его жизни ничего не угрожает", - подчеркивается в сообщении.

"Братия Лавры скорбит о случившемся, молится об исправлении отца Севастиана и здравии иеродиакона Поликарпа", - добавили в пресс-службе. 

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РоссияКирилл (патриарх)
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