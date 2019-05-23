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Ситуация с "китовой тюрьмой" в Приморье

Хозяин "китовой тюрьмы" пообещал учесть мнение ученых, решая дальнейшую судьбу косаток

Алексей Решетов сообщил, что компания "Афалина" сотрудничает с научным консилиумом, который уже дал свои прогнозы о судьбе животных

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Решение о выпуске косаток и белух из бухты Средняя в Приморье будет приниматься в соответствии с рекомендациями ученых и руководства страны. Об этом ТАСС сообщил глава компании по отлову "Афалина" Алексей Решетов.

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"Компании являются добросовестными пользователями российских биоресурсов. Мы поступим в соответствии с рекомендациями ученых и решениями руководства страны", - сказал он.

По словам Решетова, компания сотрудничает с научным консилиумом, который уже дал свои прогнозы о судьбе животных. "Все животные здоровы, мы постоянно отчитываемся перед членами рабочей группы правительства о состоянии животных, плотно взаимодействуем с Росрыболовством, губернатором Приморского края Олегом Кожемяко", - сказал он.

Ранее в четверг Решетов заявил, что животные являются его собственностью и он не намерен отпускать их на волю. В свою очередь в Минприроды заявляли о том, что позиция министерства остается неизменной и животных нужно спасти.

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РоссияПриморский крайСитуация с "китовой тюрьмой" в Приморье
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