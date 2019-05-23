Администрация Петербурга запустила проект постоянного переобучения управленцев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая. /ТАСС/. Администрация Санкт-Петербурга запустила проект корпоративного университета, с помощью которого руководящие сотрудники Смольного будут постоянно проходить переобучение для соответствия современным требованиям и применения на практике новых знаний. Об этом сообщила в четверг вице-губернатор Санкт-Петербурга, руководитель администрации губернатора Любовь Совершаева во время панельной дискуссии "Будущее города. Люди в новой городской среде" в музее современного искусства "Эрарта".

"Мы почувствовали, что управление городское отстает от управления, которое есть в бизнесе, и от общества. Мы чуть-чуть не успеваем реагировать на вызовы, и мы поняли, что нужно перестраивать себя. Буквально сегодня мы дали старт новому проекту, который называется корпоративный университет. На базе учебного заведения Смольного мы создаем такой университет, чтобы решить несколько проблем", - пояснила Совершаева.

По ее словам, в рамках проекта будут создаваться проектные группы для сопровождения инвестиционных проектов. Их задачей будет оперативное разрешение межотраслевых и межведомственных противоречий. "Именно эти рабочие группы будут совместно работать и быстрее реализовывать проекты", - пояснила вице-губернатор.

Еще одна цель проекта, по словам Совершаевой, - "чтобы менеджеры от власти могли постоянно совершенствовать свой потенциал и постоянно получать образование, потому что без постоянного образования сегодня ни один управленец не сможет работать".

Переобучение управленцев, как отметила Совершаева, важно для реализации четырех ключевых направлений развития Санкт-Петербурга, которые назвал ранее врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он поставил цель преодолеть отставание в ряде сфер городского хозяйства и сделать Петербург комфортным, социальным, "умным" и открытым городом, чтобы он занимал лидирующие позиции по темпам развития и качеству жизни.