Икона главного храма Вооруженных сил России прибыла из Ростова-на-Дону в Новочеркасск

"В патриарший Вознесенский войсковой Всеказачий собор в Новочеркасске военнослужащие и военные священники Южного военного округа (ЮВО) доставили главную икону главного храма Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) "Спас Нерукотворный". Безопасность иконы и ковчега с мощами святых обеспечивают военнослужащие военной полиции ЮВО", - сообщили в пресс-службе.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 мая. /ТАСС/. Икона "Спас Нерукотворный", написанная для главного храма Вооруженных сил РФ, доставлена из Ростова-на-Дону в Новочеркасск. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы Южного военного округа.

В пятницу в этом храме состоится торжественный молебен по случаю прибытия армейской святыни. Икона будет находиться в городе до 2 июня, после чего отправится в Волгоград.

В пресс-службе отметили, что за девять дней пребывания "Спаса Нерукотворного" в Ростове-на-Дону ему поклонилось более 14 тыс. верующих. Всего на территории ЮВО, в Крыму и Ростове-на-Дону иконе и ковчегу с мощами святых покровителей русского воинства уже поклонились более 56 тыс. верующих военнослужащих, членов их семей и жителей регионов.

Свой путь по стране икона начала 30 апреля в Севастополе, она пробудет на территории юга России и Северного Кавказа до середины августа. Также святыню доставят в Южную Осетию и Армению, где расположены российские военные базы, после чего образ отправится в войска Центрального военного округа. Он закончит свой путь в Москве, в главном храме Вооруженных сил в 75-ю годовщину Великой Победы.

Икона "Спас Нерукотворный"

"Спас Нерукотворный" - самое древнее из канонических изображений Христа. С давних времен "Спас Нерукотворный" считался покровителем русского воинства. Президентом России Владимиром Путиным пожертвованы средства на создание современного образа "Спаса Нерукотворного", которому был присвоен статус главной иконы Вооруженных сил России. Ее освящение было совершено Патриархом Московским и всея Руси Кириллом на пасхальном богослужении 28 апреля.

Икона "Спас Нерукотворный" представляет собой каноническое изображение лика Иисуса Христа, по преданию, чудесным образом отпечатавшееся на куске материи и переданное самим Спасителем слуге царя Авгаря V. Лик окружают образы Пречистой Божией Матери Казанской, Владимирской, Смоленской и Тихвинской, размещенные на художественных рельефах, которые изображают знаковые события в истории российского государства, а также образы архангела Михаила и святых покровителей родов войск: Федора Ушакова, княгини Ольги, Николая Чудотворца, Александра Невского, Андрея Первозванного, святой великомученицы Варвары, пророка Илии, князя Владимира.