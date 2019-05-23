Активистку оштрафовали за несогласованную акцию у Московской патриархии

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Участницу организации "Ассоциация гражданского сопротивления" Лилию Осипову оштрафовали за несогласованную акцию у здания Московского управления патриархии. Об этом ТАСС сообщили в Хамовническом суде Москвы, который и назначил наказание девушке.

"Хамовнический суд признал Осипову виновной в правонарушении, предусмотренном ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ ("Участие в несанкционированных собрании, митинге или пикетировании, повлекших создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения"). Ей назначено наказание в виде штрафа размером 15 тыс. рублей", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Осипова была задержана полицейскими и доставлена в отдел органов внутренних дел по столичному району Хамовники.

Московская патриархия подала заявление в полицию после того, как 16 мая у резиденции патриарха Кирилла в Москве в Чистом переулке был вывешен баннер "Извинись за Екб".

В Екатеринбурге ранее проходили несогласованные акции, связанные с выбором места строительства собора не на историческом месте, а в сквере неподалеку. Собор Святой Екатерины планируют построить к 2023 году, когда Екатеринбург будет отмечать 300-летие.