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Памятник Даниилу Гранину установят в Санкт-Петербурге в сентябре

Всего на конкурс представили 23 скульптурных композиции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая. /ТАСС/. Памятник Даниилу Гранину планируется установить в Санкт-Петербурге в начале сентября 2019 года. Об этом журналистам сообщил в четверг президент Российского книжного союза Сергей Степашин, который возглавляет оргкомитет празднования 100-летия со дня рождения писателя.

В филиале Государственного музея истории Санкт-Петербурга - Особняке Румянцева на Английской набережной - в четверг состоялось заседание комиссии международного открытого творческого конкурса на лучший проект памятника Гранину. Монумент планируется установить на территории у дома № 6 по Дальневосточному проспекту вблизи культурно-просветительского центра при библиотеке, носящей его имя.

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"Начало сентября этого года. Так решили, тем более, что мы ждем президента. Он обязательно приедет, потому что он любил Гранина", - сказал Степашин, отвечая на вопрос о сроках установки монумента.

Всего на конкурс, организатором которого является Российское военно-историческое общество, были представлены 23 скульптурных композиции. Жюри, в состав которого вошли 15 деятелей культуры, отобрало четыре работы - они прошли во второй тур. Для скульпторов и авторских коллективов, которым жюри присудит впоследствии три первых места, предусмотрены денежные премии.

Вместе с тем, как отметили члены конкурсной комиссии, все отобранные проекты требуют доработки. Степашин призвал жюри при вынесении решения обязательно учесть позицию Марины Граниной, "потому что это все-таки дочь его, дочь чувствует своего отца".

1 января исполнилось 100 лет со дня рождения Даниила Гранина. Официальная программа празднования его векового юбилея включает более 120 событий, большинство из которых проходят в Санкт-Петербурге. В их числе - Международный книжный салон, а также многочисленные выставки, конференции, фестивали. Согласно данным городского комитета по культуре, около 100 городских мероприятий запланировали провести петербургские театры, музеи и библиотеки.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургГранин, Даниил Александрович
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