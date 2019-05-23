Врачи в Подмосковье вывели женщину из комы неизвестного происхождения

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Врачи Одинцовской районной больницы № 3 в Московской области спасли 40-летнюю женщину, которую госпитализировали в состоянии комы неизвестного происхождения. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Министерство здравоохранения Подмосковья.

"Это состояние было похоже на летаргический сон, но только с отрицательной динамикой: ухудшались жизненные показатели, останавливалось дыхание. Врачам удалось восстановить все параметры жизнедеятельности, они провели реанимационные мероприятия. В результате женщина была благополучно выведена из комы", - процитировали в сообщении министра здравоохранения региона Дмитрия Матвеева.

По его словам, накануне женщина легла спать, и не проснулась. У родственников не получилось ее разбудить, и они вызвали скорую. Специалисты провели исследования крови пациентки, и не обнаружили в ней следов алкоголя или наркотических препаратов. Томография головного мозга также не выявила нарушений.

После всех процедур женщину выписали и перевели на амбулаторное лечение. Матвеев поблагодарил медиков за профессионализм и спасенную человеческую жизнь.