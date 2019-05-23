Самый большой доход за 2018 год в МВД задекларировал замминистра

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Самый большой доход за 2018 год в МВД России задекларировал заместитель министра Аркадий Гостев. Это следует из сведений о доходах и имуществе сотрудников МВД, опубликованных на официальном сайте министерства.

Доход Гостева за период с 1 января по 31 декабря 2018 года составил более 38 млн рублей - это в 10 раз больше, чем в 2017 году. Как пояснила ТАСС официальный представитель МВД Ирина Волк, это связано с выплатой на жилье. "В установленном законом порядке Гостев получил единовременную социальную выплату на приобретение или строительства жилья", - сказала она.

Доходы других заместителей министра составили от 4 млн до 6 млн рублей. Так, замглавы МВД Михаил Ваничкин в прошлом году заработал 6,3 млн рублей, статс-секретарь Игорь Зубов - более 5,3 млн рублей. Доход первого замглавы МВД Александра Горового составил более 4,6 млн рублей, начальника следственного департамента МВД Александра Романова - 4,3 млн рублей.

Ранее сообщалось, что глава МВД России Владимир Колокольцев по итогам 2018 года задекларировал доход в размере 10 млн рублей. Начальник ГУ МВД России по Москве Олег Баранов в прошлом году заработал свыше 2,7 млн рублей. В собственности у него квартира площадью более 100 кв. м. Кроме того, в пользовании находится земельный участок площадью более 800 кв. м и жилой дом площадью более 220 кв. м.