Эксперт: "эффект ЧМ-2018" обеспечит рост турпотока в Петербург на 10% в этом сезоне

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая. /ТАСС/. Число туристов, которые приедут в Санкт-Петербург в предстоящем сезоне, вырастет на 10% по сравнению с 2017 годом. Динамика произойдет благодаря привлечению внимания к России после чемпионата мира по футболу-2018 и "эффекту отложенного спроса", сообщил в четверг журналистам председатель комитета по предпринимательству в сфере туризма Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты (ТПП) Александр Мусихин.

"Благодаря, прежде всего, очень хорошему раннему бронированию въездного туризма рост составил примерно 10%. Это произошло по ряду причин, одна из которых - так называемый "эффект отложенного спроса", который выражается в том, что многие экскурсионные туристические цепочки из-за чемпионата мира по футболу, из-за того, что в июне и июле прошлого года многие объекты размещения отдавали предпочтение болельщикам, не смогли посетить наш город, и поэтому в этом сезоне бронируется, можно сказать, с удвоенной силой", - сказал он на пресс-конференции, посвященной началу туристического сезона в Санкт-Петербурге. Он добавил, что на повышение потока также повлиял положительный имидж России после проведенного чемпионата.

Ранее сообщалось, что в 2017 году Петербург принял около 7,5 млн туристов.

Мусихин добавил, что рост произойдет в основном за счет туристов из стран Юго-Восточной Азии, а также из стран Европы. "Отмечу в качестве трендов приход на рынок новых транспортных компаний в Петербурге, обновление автобусного парка крупнейшими игроками. Я не помню такого года, где практически не наблюдается дефицита перевозки", - сказал он.