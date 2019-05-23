Заявки на участие в очистке острова Вилькицкого в Карском море подали 180 человек

САЛЕХАРД, 23 мая. /ТАСС/. Прием заявок на участие в экологической экспедиции по очистке острова Вилькицкого в Карском море завершился на Ямале. Отправиться в экспедицию желают 180 добровольцев, сообщила в четверг пресс-служба губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

Ранее сообщалось, что прием заявок на участие в очистке острова Вилькицкого стартовал 8 мая. Основная задача сборов - подготовить команду для плодотворной работы и совместного комфортного проживания в суровых условиях.

"В течение двух недель в межрегиональную общественную экосоциологическую организацию "Зеленая Арктика" поступило 180 заявок. География участников - от Калининграда до Находки, от Мурманска до Ессентуков. Среди добровольцев есть и соотечественники, проживающие за рубежом. Это представители Израиля, Молдовы, Германии, Болгарии, Казахстана и Марокко", - говорится в сообщении.

Итоги подведут в течение недели. С претендентами, набравшими наибольшее количество баллов, проведут дистанционное анкетирование и пригласят на очный этап с 5 по 10 июля на Полярном Урале, где уже окончательно будет сформирован отряд волонтеров для участия в экспедиции. Очисткой острова займутся 30 человек: ученые-экологи, специалисты МЧС, а также волонтеры.

Ликвидация накопленного экологического ущерба на острове Вилькицкого началась в июле 2017 года. На сегодняшний день на острове было проведено две экспедиции - в 2017 и 2018 годах. Волонтеры расчистили 10 га в районе метеостанции, а также 20 га прилегающей территории бывшей войсковой части и всю береговую линию острова, собрав 129 т металла.

Остров Вилькицкого является необитаемым, расположен в восточной части Карского моря между Обской губой и Енисейским заливом. На острове с 1954 года функционировала метеорологическая станция.