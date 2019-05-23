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Более 200 московских студентов успешно прошли квалификационный экзамен

Студентам, которые успешно сдали экзамен, предложат стажировку в крупных компаниях

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Свыше 200 студентов столичных вузов по итогам прохождения Добровольного квалификационного экзамена в этом году показали уровень знаний, соответствующий требованиям работодателей. Об этом написал в четверг мэр Москвы Сергей Собянин в Twitter.

"В этом году Добровольный квалификационный экзамен сдавали 6 тыс. студентов. 248 человек показали, что их знания соответствуют требованиям работодателей. 23 из них сдали со 100% результатом", - написал он.

Мэр добавил, что успешно прошедшим экзамен студентам предложат стажировку, а затем, возможно, трудоустройство в крупных компаниях.

Добровольный квалификационный экзамен - это проект правительства Москвы, созданный для оценки уровня умений и знаний студентов третьих-четвертых курсов и первых-вторых курсов магистратуры столичных вузов по разработанным работодателями теоретическим и практическим заданиям.

Квалификационный экзамен проходит в два этапа: первый - это онлайн-тестирование, которое показывает уровень базовых знаний участников по профессии, второй - очный этап с реальными кейсами. 

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