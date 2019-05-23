Власти Москвы и Псковской области договорились сотрудничать в сфере образования и культуры

ПСКОВ, 23 мая. /ТАСС/. Правительство Москвы и администрация Псковской области подписали программу сотрудничества на ближайшие пять лет, которая предусматривает обмен опытом в сфере культуры, образования и экономики. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе церемонии подписания документа.

"Подписываем соглашение с Псковской областью, программу сотрудничества на ближайшие годы, которая даст толчок в развитии межрегионального сотрудничества в области экономики, культуры, образования, здравоохранения, то есть тех отраслях, которые интересны жителям наших регионов и которые пойдут на пользу как Псковской области, так и Москве", - сказал Собянин.

По данным пресс-службы администрации Псковской области, в сфере экономики и предпринимательства документ предполагает расширение деловых связей, обмен делегациями представителей бизнес-сообщества, развитие кооперации между инвесторами и промышленными предприятиями двух субъектов РФ. "В образовании предполагается реализация совместных проектов по подготовке, повышению квалификации педагогических работников и управленческих кадров, развитию сотрудничества между образовательными организациями столицы и региона, а также взаимодействие сторон по вопросам участия в национальных и региональных чемпионатах WorldSkills, олимпиадах, конкурсах, конференциях", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Подписание соглашения состоялось в рамках празднования Дней Псковской области в Москве, которые начались в столице 23 мая. "Провести дни Псковской области в Москве - впервые нашему региону предоставлена такая возможность на высоком уровне презентовать культурный, туристический и экономический потенциал. Московские коллеги очень помогают нам в решении транспортных вопросов. Мы сейчас изучаем опыт платформы госзакупок, для того, чтобы сделать этот процесс более прозрачным, эффективным", - сказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе церемонии подписания соглашения.

Дни Псковской области в Москве проходят 23 и 24 мая в рамках соглашения между администрацией Псковской области и правительством Москвы о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, которое было подписано Михаилом Ведерниковым и Сергеем Собяниным в 2018 году на Российском инвестиционном форуме в Сочи.