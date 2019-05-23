Выпускники в пижамах и молебны в дацанах. В регионах России проходят последние звонки

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Последние звонки проходят на этой неделе для десятков тысяч учеников школ, гимназий, лицеев и воспитанников кадетских училищ по всей России.
В четверг в президентском кадетском училище, которое было открыто в Севастополе в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией, прошел последний звонок для первых выпускников училища - 88 юношей из 14 регионов страны от Камчатки до Крыма. Почти все будут поступать в военные училища, вузы ФСБ и МВД.
"Первый выпуск - это очень ответственно, и мы это понимаем, уверен, что многие из нас будут успешными офицерами, а, может быть, и генералами или адмиралами", - сказал ТАСС один из лучших выпускников училища, участник парада Победы на Красной площади Андрей Семенов.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе Центрального военного округа, в Кызыле воспитанники президентского кадетского училища вручили по традиции первым выпускникам учебного заведения монетку - "пятачок на удачу", чтобы она помогла справиться с трудностями на предстоящих экзаменах. Выпускники прошли торжественным маршем под "Прощание Славянки".
Последний звонок прозвучал в четверг и для курсантов кадетской школы МЧС в Южно-Сахалинске. Построившись в одну шеренгу перед знаменем школы, кадеты-одиннадцатиклассники под удары барабана сняли головные уборы и преклонили колени, прощаясь с символом школы.
С заботой об экологии
В Петрозаводске накануне торжественных линеек администрация города разослала письма в адрес руководства школ, в которых рекомендовала отказаться от запуска в небо воздушных шаров и бумажных фонариков во время празднования последних звонков, поскольку это негативно отражается на состоянии природы. Рекомендация мэрии вызвала недовольство в соцсетях среди некоторых учеников и их родителей, которые уже успели приобрести подобные украшения.
"Шары и фонарики загрязняют акваторию Онежского озера, лесопарковую зону по периметру Петрозаводска, приводят к гибели животных, которые воспринимают отходы за пищу, а также могут принести серьезный вред при попадании на линии электропередачи, в том числе вызвать возгорание", - сказала журналистам начальник управления благоустройства и экологии городской администрации Анна Дудырина.
С аналогичной просьбой к руководству школ Тувы обратились представители заповедника "Убсунурская котловина". В своем обращении специалисты отметили, что воздушные шары, преодолевая путь в десятки километров, оседают в различных районах, что может привести к непредсказуемым последствиям.
Духовные ориентиры и новые традиции
Выпускники Иволгинской средней школы в Бурятии посетили в четверг Иволгинский дацан - буддийский монастырь, являющийся центром традиционного буддизма в России. Подобные поездки стали многолетней традицией для школьников.
"Выпускники одиннадцатых классов Иволгинской средней школы приезжают в дацан, где специально для них ламы читают молебен в Сахюусан-дугане. Этот хурал (молебен) направлен на то, чтобы активировать помощь защитников и направить ее для ребят во время сдачи экзаменов", - написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь Иволгинского дацана Алла Намсараева.
Некоторые школьники ввели в этом году новые традиции. Так, в майкопском лицее № 19 в Адыгее выпускники в преддверии последнего звонка пришли на занятия в пижамах. Как пояснила ТАСС директор лицея Наталья Пшехожева, она поддерживает ребят во всех творческих начинаниях, идеи попрощаться с учебным заведением, приходя в костюмах разных эпох или пижамах, не вызывают у преподавателей негатива.
"Если все в рамках приличия - почему бы нет? Первый опыт получен, и в следующем году мы заранее откорректируем с выпускниками и их родителями форму подачи креатива", - сказала она.
Выпускники одной из школ Екатеринбурга, их родители и учителя во дворе учебного заведения станцевали венский вальс, который разучивали на протяжении последнего полугода.
Новые имена и рейс во взрослую жизнь
В Саратове к торжественному прощанию со школой было приурочено присвоение двум школам имен выдающихся людей. Школе № 40 присвоили имя Героя Советского Союза, уроженца Саратовской области Григория Ермолаева, а школе № 43 - генерала армии Василия Маргелова, который командовал воздушно-десантными войсками в 1954-1979 годах.
"Школа № 43 является первой в области, на базе которой функционируют казачьи классы. Кроме того, многие выпускники этой школы в будущем мечтают стать десантниками, поэтому было принято такое решение", - сообщили ТАСС в пресс-службе министерства внутренней политики и общественных отношений области.
Кировский лицей информационных технологий № 28 в четверг превратился в зал ожидания, в котором школьников выпускных классов регистрировали на рейс во взрослую жизнь. Всего в Кирове последний звонок прозвучал для 6,7 тыс. выпускников девятых и 11 классов.
Погода внесла свои коррективы
Праздничные программы последних звонков из-за ухудшения погоды были сокращены в Иркутске, где в 2019 году выпускаются более 10 тыс. учеников. Уличным гуляньям школьников помешал ураган. Во второй половине дня в городе поднялся сильный ветер и похолодало.
В Волгограде, где выдалась теплая погода, тысячи выпускников школ отправились во второй половине дня гулять на Центральную набережную Волги. Среди выпускников также популярны часовые прогулки на теплоходах.
Такой же сценарий выбирают выпускники в Ялте. "Погода сегодня отличная, солнечно, вода в море прогрелась до плюс 17 градусов. Наверное, и купаться будут, выходить в море на прогулочных катерах, выезжать в горы по канатной дороге на Ай-Петри. Детство для них закончилось, наступает пора взрослой жизни", - сказали ТАСС в управлении образования Ялтинской городской администрации.