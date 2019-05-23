Выпускники в пижамах и молебны в дацанах. В регионах России проходят последние звонки

О том, почему отказываются от воздушных шаров в Туве и Петрозаводске и зачем первым выпускникам президентского кадетского училища вручают монетки, - в материале ТАСС

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Последние звонки проходят на этой неделе для десятков тысяч учеников школ, гимназий, лицеев и воспитанников кадетских училищ по всей России. В четверг в президентском кадетском училище, которое было открыто в Севастополе в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией, прошел последний звонок для первых выпускников училища - 88 юношей из 14 регионов страны от Камчатки до Крыма. Почти все будут поступать в военные училища, вузы ФСБ и МВД.

"Первый выпуск - это очень ответственно, и мы это понимаем, уверен, что многие из нас будут успешными офицерами, а, может быть, и генералами или адмиралами", - сказал ТАСС один из лучших выпускников училища, участник парада Победы на Красной площади Андрей Семенов. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Центрального военного округа, в Кызыле воспитанники президентского кадетского училища вручили по традиции первым выпускникам учебного заведения монетку - "пятачок на удачу", чтобы она помогла справиться с трудностями на предстоящих экзаменах. Выпускники прошли торжественным маршем под "Прощание Славянки". Последний звонок прозвучал в четверг и для курсантов кадетской школы МЧС в Южно-Сахалинске. Построившись в одну шеренгу перед знаменем школы, кадеты-одиннадцатиклассники под удары барабана сняли головные уборы и преклонили колени, прощаясь с символом школы. С заботой об экологии В Петрозаводске накануне торжественных линеек администрация города разослала письма в адрес руководства школ, в которых рекомендовала отказаться от запуска в небо воздушных шаров и бумажных фонариков во время празднования последних звонков, поскольку это негативно отражается на состоянии природы. Рекомендация мэрии вызвала недовольство в соцсетях среди некоторых учеников и их родителей, которые уже успели приобрести подобные украшения.

Описание Последний звонок в Мурманске © Лев Федосеев/ТАСС

"Шары и фонарики загрязняют акваторию Онежского озера, лесопарковую зону по периметру Петрозаводска, приводят к гибели животных, которые воспринимают отходы за пищу, а также могут принести серьезный вред при попадании на линии электропередачи, в том числе вызвать возгорание", - сказала журналистам начальник управления благоустройства и экологии городской администрации Анна Дудырина. С аналогичной просьбой к руководству школ Тувы обратились представители заповедника "Убсунурская котловина". В своем обращении специалисты отметили, что воздушные шары, преодолевая путь в десятки километров, оседают в различных районах, что может привести к непредсказуемым последствиям. Духовные ориентиры и новые традиции Выпускники Иволгинской средней школы в Бурятии посетили в четверг Иволгинский дацан - буддийский монастырь, являющийся центром традиционного буддизма в России. Подобные поездки стали многолетней традицией для школьников. "Выпускники одиннадцатых классов Иволгинской средней школы приезжают в дацан, где специально для них ламы читают молебен в Сахюусан-дугане. Этот хурал (молебен) направлен на то, чтобы активировать помощь защитников и направить ее для ребят во время сдачи экзаменов", - написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь Иволгинского дацана Алла Намсараева.

Некоторые школьники ввели в этом году новые традиции. Так, в майкопском лицее № 19 в Адыгее выпускники в преддверии последнего звонка пришли на занятия в пижамах. Как пояснила ТАСС директор лицея Наталья Пшехожева, она поддерживает ребят во всех творческих начинаниях, идеи попрощаться с учебным заведением, приходя в костюмах разных эпох или пижамах, не вызывают у преподавателей негатива. "Если все в рамках приличия - почему бы нет? Первый опыт получен, и в следующем году мы заранее откорректируем с выпускниками и их родителями форму подачи креатива", - сказала она. Выпускники одной из школ Екатеринбурга, их родители и учителя во дворе учебного заведения станцевали венский вальс, который разучивали на протяжении последнего полугода. Новые имена и рейс во взрослую жизнь В Саратове к торжественному прощанию со школой было приурочено присвоение двум школам имен выдающихся людей. Школе № 40 присвоили имя Героя Советского Союза, уроженца Саратовской области Григория Ермолаева, а школе № 43 - генерала армии Василия Маргелова, который командовал воздушно-десантными войсками в 1954-1979 годах. "Школа № 43 является первой в области, на базе которой функционируют казачьи классы. Кроме того, многие выпускники этой школы в будущем мечтают стать десантниками, поэтому было принято такое решение", - сообщили ТАСС в пресс-службе министерства внутренней политики и общественных отношений области.

Описание Последний звонок в кадетском морском корпусе Андрея Первозванного в Калининграде © Виталий Невар/ТАСС