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Захарова: недопуск барка "Седов" противоречит намерениям Польши развивать отношения с РФ

Официальный представитель МИД РФ отметила, что такое поведение не вписывается в декларируемые Варшавой заявления о заинтересованности развивать отношения с Москвой

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Польша, не пустив российский барк "Седов" в свой порт Свиноуйсьце, заставляет сомневаться в своих намерениях развивать двусторонние отношения с Россией. Об этом на брифинге в четверг заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Власти Польши без объяснения причин не допустили 18 мая в свой порт российский учебный барк "Седов". Мы привлекли внимание польских коллег к этому недружественному шагу в ходе двусторонних консультаций, так как такое поведение не вписывается в декларируемые официальной Варшавой заявления о заинтересованности развивать отношения с Россией. Подобные поступки свидетельствуют об обратном", - подчеркнула дипломат.

До этого правительство Польши также не дало согласия на вход "Седова" в порт Гдыня 13 апреля. Ранее на эту дату планировался заход российского парусника в эстонские территориальные воды, однако Таллин отказался его впускать, объяснив это решение тем, что на борту судна находятся курсанты из Керчи.

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РоссияПольшаЗахарова, Мария Владимировна
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