Смена блогеров открывается на площадке форума "Таврида" в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая. /ТАСС/. Смена форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида 5.0" для видеоблогеров, smm-специалистов и авторов тTelegram-каналов открывается в четверг в Крыму. В ее рамках пройдет дискуссия о будущем творческих профессий с роботом "Айра", мастер-класс для воспитанников гимназии-интерната по созданию блогов и отбор в медиакоманду форума "Таврида", сообщили ТАСС в пресс-службе форума.

"У нас уже состоялась формальная часть открытия смены "Культурный медиапоток", когда с участниками встретилось руководство проекта "Таврида". Вечером запланирована более торжественная церемония, где ребятам расскажут об истории форума и пройдет небольшой концерт", - рассказала собеседница.

По данным пресс-службы форума, всего на смену собираются более 200 smm-менеджеров, блогеров, авторов Telegram-каналов из 85 регионов страны. Одним из первых мероприятий станет дискуссия о будущем творческих профессий в эпоху информатизации, развития технологий и искусственного интеллекта.

Кроме того, эксперты форума проведут мастер-класс по видеоблогингу для детей из Лозовской специальной школы-интерната. Им расскажут о тонкостях ведения блога, правильной постановке целей и задач перед началом его создания и о том, как вывести свой видеоблог в информационное поле.

"Основная цель участников форума - совместная работа в рамках медиахакатона. В течение нескольких дней под наставничеством экспертов в области digital из профессиональных школ форума молодые медийщики смогут применить свой опыт и новые знания на практике, создавая контент. По итогу смены из 200 участников будут выбраны самые талантливые молодые блогеры, авторы и владельцы каналов. Они сформируют медиакоманду проекта "Таврида", получат стажировку и работу", - добавили в пресс-службе.

О форуме

Пятый юбилейный форум "Таврида 5.0" проходит в два этапа. Участники первых шести смен вовлечены в благоустройство территорий форума и фестиваля "Таврида - ARTRUSSIA". А с июня по август пройдет шесть профильных смен, участниками которых станут музыканты, литераторы, продюсеры, представители народных направлений, архитекторы, художники, комедианты, блогеры и театралы. Молодые специалисты примут участие в трехуровневой образовательной программе.

Форум "Таврида" - уникальная образовательная платформа в области культуры и искусства. С 2015 года на нем было выдано более 300 грантов на сумму 40 млн рублей. Это единственный федеральный форум, где в 2018 году функционировал конвейер в рамках Всероссийского конкурса молодежных проектов "Творческие инициативы молодежи".

Организатором форума "Таврида" является автономная некоммерческая организация "Центр развития культурных инициатив".