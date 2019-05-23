Турпоток Севастополя ежегодно растет примерно на 20%

СЕВАСТОПОЛЬ, 23 мая. /ТАСС/. Число туристов, посещающих Севастополь, увеличивается на 20% в год. Эта тенденция будет продолжена и в 2019 году, сообщил журналистам в четверг на презентации маршрута "Золотое кольцо Боспорского царства" и.о. замгубернатора Севастополя Иван Кусов.

"В целом туризм - одна из перспективных отраслей развития города, отраженная в стратегии, и мы много сил уделяем тому, чтобы в городе было комфортно и севастопольцам, и туристам. Турпоток Севастополя растет примерно на 20% в год - это достаточно хорошая цифра. Надеемся, что динамика сохранится и увеличится", - сказал Кусов.

Он отметил, что межрегиональный проект "Золотое кольцо Боспорского царства", несколько площадок которого находятся в Севастополе, станет одним из способов привлечения туристов. Также власти надеются на рост турпотока за счет других турпрограмм. "Обсуждался маршрут, который повторяет путь Екатерины II, по которому она проезжала во время путешествия по Крыму", - привел пример Кусов.

В четверг правительство Севастополя и музей-заповедник "Херсонес Таврический", который станет главной площадкой "Золотого кольца Боспорского царства", подписали соглашение о сотрудничестве. "Рассчитываем, что благодаря новой форме сотрудничества сможем наращивать нашу индустрию гостеприимства", - отметила замглавы городского управления культуры Александра Бузанова.

В 2018 году Севастополь посетили 2,5 млн экскурсантов (тех, кто приезжает без ночевой, чтобы посетить интересные объекты) - это рекорд для города. Около 450 тыс. человек остановились в Севастополе на несколько дней. В 2019 году прогнозируется рост турпотока, уже по итогам первого квартала 2019 года он наблюдался на уровне 10-15%.

"Золотое кольцо Боспорского царства" - турмаршрут по 10 местам, где в античное время располагались города древнего государства Боспор. Проект объединил более 200 объектов экскурсионного показа, включая археологические комплексы Херсонес Таврический (Севастополь), Пантикапей (Керчь) и древние города на Таманском полуострове - Горгиппия и Фанагория. Маршрут разработан Краснодарским региональным отделением РГО совместно с Министерством курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края. Проект стал победителем национальной премии "Хрустальный компас".