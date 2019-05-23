Старейший журналист Петербурга стал лауреатом книгоиздательской премии "Книжный червь"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая. /ТАСС/. Старейший журналист Санкт-Петербурга, главный редактор литературного журнала "Звезда", историк, писатель и публицист Яков Гордин стал лауреатом ежегодной книгоиздательской премии "Книжный червь". Награда, учрежденная в 2014 году для привлечения внимания к искусству книги и издательской сфере, была вручена в четверг на XIV Санкт-Петербургском международном книжном салоне, передает корреспондент ТАСС.

"По решению жюри, лауреатами 2019 года стали четыре человека, в том числе Яков Гордин", - рассказал ТАСС учредитель премии Алексей Захаренков. Трое остальных лауреатов - основатель первого в России "Книжного приюта" Евгений Гинтов, публицист и библиограф Никита Елисеев, писатель и переводчик Наталия Соколовская. Каждому из них вручена фарфоровая статуэтка "Книжный червь". Для 84-летнего Гордина это вторая в текущем сезоне профессиональная награда - в апреле он получил главный журналистский трофей Санкт-Петербурга - "Золотое перо".

Посетив перед вручением награды стенд ТАСС на Книжном салоне, Захаренков рассказал, что премия вручается в шестой раз. Ее жюри составляют известные деятели отечественной культуры - гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский, научный руководитель Института русской литературы РАН (Пушкинский дом) Всеволод Багно, главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов, кинорежиссер Александр Сокуров и другие. Номинантов выдвигают издательства, библиотеки, научные институты и вузы, типографии, общественные организации и независимые эксперты.

Программа XIV Санкт-Петербургского международного книжного салона включает свыше двухсот мероприятий. Событие входит в программу празднования Дня города - Дня основания Санкт-Петербурга. Организаторами выступают комитет по печати и взаимодействию со СМИ Санкт-Петербурга, Российский книжный союз, Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям.

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