Драгоценности на €3,5 млн для Риты Оры забыли в самолете по пути на Каннский фестиваль

ПАРИЖ, 23 мая. /ТАСС/. Женщина, перевозившая на Каннский кинофестиваль ювелирные изделия стоимостью в €3,5 млн, забыла их в самолете. Об этом сообщило в четверг Agence France-Presse по сведениям, полученным от полиции Ниццы.

Драгоценности, переданные в рекламных целях фирмой-изготовителем, предназначались для британской певицы Риты Оры. Она является гостем кинофестиваля. Однако женщина-курьер, перевозившая груз, забыла чемодан в самолете, прилетевшем в аэропорт Ниццы из Лондона. В салоне она также забыла дорогое меховое манто.

Женщина вспомнила об этом, уже выходя из аэропорта. Она попыталась вернуться в самолет, однако французская пограничная полиция не позволила ей этого сделать.

Сотрудники авиакомпании отправили находку назад в Лондон, где она вскоре была передана фирме-изготовителю. Ювелирные изделия снова отправили в Канн.