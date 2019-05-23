Китайская провинция Хунань и Ульяновская область проведут перекрестные годы дружбы

УЛЬЯНОВСК, 23 мая. /ТАСС/. Перекрестные годы дружбы между китайской провинцией Хунань и Ульяновской областью пройдут в 2019-2020 годах. Соответствующая договоренность была достигнута в четверг на встрече губернатора региона Сергея Морозова с лидером китайской провинции Сюй Дачжэ в рамках третьего заседания Совета по сотрудничеству регионов Приволжского федерального округа Российской Федерации и Верхнего, Среднего течения реки Янцзы КНР. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ульяновской области.

"2019 и 2020 станут перекрестными годами дружбы Ульяновской области и провинции Хунань Китайской Народной Республики. Планируется провести целую серию деловых, культурных и спортивных мероприятий", - отмечается в распространенном сообщении.

Морозов на встрече пригласил спортсменов провинции Хунань на первый всемирный фестиваль боевых искусств ТАФИСА, который пройдет в регионе в сентябре 2019 года. В свою очередь Сюй Дачжэ предложил включить в программу перекрестных годов дружбы шестой молодежный форум "Волга - Янцзы" в КНР в июле 2019 года.

По словам губернатора Ульяновской области, дружба региона с китайской провинцией длится около 13 лет. "На наших землях родились великие земляки - Владимир Ленин и Мао Цзэдун. Более пяти лет развивается сотрудничество между Ленинским мемориалом, мемориалом товарища Цзэдуна и музеем Лю Шаоци", - приводит слова Морозова пресс-служба правительства региона.

В свою очередь лидер провинции Хунань на встрече отметил, что регионы могут углубить торгово-экономическое сотрудничество в отраслях авто- и самолетостроения, пищевой промышленности и других направлениях. По итогам встречи было решено обновить и перезаключить соглашение о сотрудничестве в сфере физкультуры и спорта, ранее заключенное между Ульяновской областью и провинцией Хунань, а также утвердить план совместных мероприятий, реализуемых в рамках перекрестных годов дружбы.

В 2019 году формат российско-китайского межрегионального сотрудничества "Волга - Янцзы", инициированный в 2013 году президентом России Владимиром Путиным по итогам его поездки в Китай, возобновлен после двухлетнего перерыва. Третье заседание совета прошло 23 мая в Чебоксарах под председательством полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова и заместителя председателя Госсовета КНР Ван Юна. Участниками мероприятия стали более 200 человек - руководители 14 российских и шести китайских регионов, представители министерств иностранных дел, культуры, туризма и бизнеса двух стран. В Совет по межрегиональному сотрудничеству "Волга - Янцзы" входят руководители 14 регионов Приволжского федерального округа и китайских провинций Аньхой, Сычуань, Хубэй, Хунань, Цзянси и города Чунцин.