Parisien: французская женщина-альпинист взошла на Эверест без кислородных баллонов

ПАРИЖ, 23 мая. /ТАСС/. Французская альпинистка Элизабет Револь совершила восхождение на Эверест без использования кислородных баллонов. Как сообщила газета Le Parisien, в четверг она преодолела подъем на главную вершину Гималаев - высоту 8848 м над уровнем моря.

Револь, учитель физкультуры по профессии, стала первой француженкой, покорившей Эверест без кислородных баллонов и девятой женщиной, поднявшейся на эту вершину в таком режиме за всю историю ее штурма альпинистами. Следующее восхождение Револь планирует совершить на вершину Лхоцзе, четвертый по высоте восьмитысячник мира (8516 м).

25 января 2018 года Револь поднялась на гору Нангапарбат (8126 м) в Пакистане и вошла тем самым в историю альпинизма как вторая женщина, сумевшая совершить восхождение на восьмитысячник в Гималаях. Однако это восхождение обернулось трагедией. Ей пришлось оставить на вершине своего польского друга Томека Мацкевича. Гораздо менее опытный альпинист, он вначале ослеп при спуске с горы, так как не использовал солнцезащитных очков. А затем у него начался отек легких и возникли обморожения.

Револь пришлось принять оставить его - в противном случае они погибли бы вместе. Несмотря на 40-градусный мороз, обморожения, истощение и галлюцинации, она смогла спуститься на 2 км и была подобрана направившейся ей навстречу спасательной командой. Как установили потом врачи, у нее были обморожены руки и ноги.