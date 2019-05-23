Ивановские власти введут социальную ипотеку и подъемные для молодых медиков

ТАСС, 23 мая. Власти Ивановской области из-за нехватки кадров разработали новые меры поддержки молодых специалистов-медиков, в том числе социальную ипотеку, и приняли решение выплачивать подъемные средства. Об этом в четверг сообщила журналистам пресс-служба правительства региона.

"Мы с коллегами в областном правительстве разработали несколько новых направлений поддержки для привлечения кадров в сферу здравоохранения. Это продолжение программы "Земский доктор" в сельской местности. Второе, новое - социальная ипотека, где мы по ряду дефицитных профессий готовы компенсировать молодым специалистам оплату первоначального взноса в размере 225 тыс. рублей при приобретении жилья в ипотеку. Третье - это подъемные средства в размере 100 тыс. рублей для всех молодых медиков, кто выбрал местом работы Ивановскую область, независимо от того, сельская местность это или город", - цитирует пресс-служба губернатора Станислава Воскресенского .

Глава региона отметил, что часть этих мер поддержки начнет работать уже в 2019 году. Соответствующие поправки будут учтены в областном бюджете на одном из ближайших заседаний областной думы.