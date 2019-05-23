Центр реабилитации детей-инвалидов "Счастливое детство" открылся в Карачаево-Черкесии

ЧЕРКЕССК, 23 мая. /ТАСС/. Центр содействия, реабилитации и абилитации детей-инвалидов "Счастливое детство" открылся в Черкесске, сообщил в четверг ТАСС заместитель руководителя центра Саратина Махова.

"Мы около года готовились к открытию, и сегодня центр содействия, реабилитации и абилитации для особенных детей распахнул в праздничной обстановке свои двери", - сказала Махова.

Она пояснила, что в стенах центра работают шесть кабинетов, где смогут заниматься более 120 детей. Инструкторы будут проводить занятия по лечебной физкультуре, также с детьми будут работать массажист, физиотерапевт, логопед, психолог, психолог-дефектолог, нейропсихолог, и АВА-терапевт.

Для детей вместе с родителями будут организованы занятия и мастер-классы, например, по скрапбукингу и мыловарению. Махова отметила, что особую важность имеет коллективность занятий. "Наши дети будут общаться, когда ребенок занимается в обществе - результат лучше", - добавила она.

Центр реабилитации открыт при поддержке мэрии города Черкесска. Глава города Руслан Тамбиев в своей поздравительной речи добавил, что открытие центра является первым шагом, и в дальнейшем мэрией будет осуществляться его поддержка. По его словам, в 2020 году запланировано открытие детского сада для детей-инвалидов.