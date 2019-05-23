Эксперты: решения Беглова по арт-парку и Музею блокады усилили его позиции среди горожан

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая. /ТАСС/. Ряд решений, принятых врио губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым с учетом мнения горожан, в том числе о строительстве арт-парка на набережной Малой Невы в Петроградском районе и о сохранении Музея обороны и блокады Ленинграда на историческом месте, позволили ему заручиться поддержкой широких слоев населения. Такое мнение высказали в четверг ТАСС представители общественных организаций и эксперты.

Ранее в четверг крупнейшая в России волонтерская организация "Волонтеры Победы" призвала Александра Беглова выдвинуть свою кандидатуру на выборы губернатора Санкт-Петербурга, с такой же инициативой выступили члены общества "Жители блокадного Ленинграда".

"Беглов работает не на идеологию, его посылы очень здраво обозначают основные темы. И основной темой, если мы говорим о парадигме связи с общественностью, является "слушать и слышать город и горожан". У Беглова это получается", - считает политолог, кандидат психологических наук, Наум Телешевский.

Он напомнил, что ранее с просьбой к Беглову выдвинуть свою кандидатуру обратились ветераны труда и ветераны вооруженных сил, также свою поддержку выразили представители Общественной палаты Петербурга.

Слышать горожан

По мнению директора по стратегическому развитию и коммуникациям компании "Рокет Групп" (занимается строительством Технополиса в Ленинградской области) Евгения Антонова, решения Беглова по важным для города объектам положительно воспринимаются жителями.

Концепция создания новой культурной зоны - арт-парка с Дворцом танца Бориса Эйфмана на набережной Малой Невы вместо ранее запланированного на этой территории судебного квартала была предложена Бегловым 23 апреля и получила одобрение президента России Владимира Путина. В мае этого года Беглов поддержал предложение ветеранов о сохранении Музея блокады на его историческом месте в Соляном переулке.

"Арт-парк, который планируется разместить на месте Судебного квартала - эта новость была воспринята обществом "на ура", потому что это достаточно долгожданное решение. Если говорить об инвестициях и привлекательности города с точки зрения привлечения инвестиций, то именно эта точка, это пространство может стать местом притяжения креативной индустрии, что закладывалось ранее в концепцию развития города", - отметил Антонов, выступая в четверг на неформальной встрече Экспертного клуба Петербурга.

С ним согласна и исполнительный директор регионального отделения "Волонтеры Победы" в Санкт-Петербурге Ирина Гутина. "Решение о Музее блокады - также очень важное решение. Наконец-то ко мнению ветеранов прислушались и услышали, где они хотят видеть Музей блокады", - сказала она, упомянув другой знаковый объект.

По мнению Гутиной, очень важно, что Беглов взаимодействует с жителями города через социальные сети. "Это близкая для горожан платформа для общения. Так они могут быть услышанными, обратившись с чем угодно - будь то благоустройство двора, инфраструктура или с кадровым резервом", - уверена она.

О выборах губернатора

Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в единый день голосования 8 сентября. Законодательное собрание Санкт-Петербурга официально объявит о начале избирательной кампании по выборам губернатора города на заседании 31 мая. О своем решении касательно участия в выборах Беглов пока не сообщал.