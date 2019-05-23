Facebook за последние шесть месяцев удалил более 3 млрд фейковых аккаунтов

НЬЮ-ЙОРК, 23 мая. /ТАСС/. Руководство социальной сети Facebook ("Фейсбук") удалило более 3 млрд фейковых страниц в период с начала октября 2018 по конец марта 2019 года. Как уточняется в четверг в докладе компании, опубликованном на ее сайте, это вдвое больше, чем за предыдущие шесть месяцев.

Согласно распространенной информации, в последнее время была отмечена повышенная активность в появлении фейковых страниц. При этом большинство из них были заблокированы еще на стадии создания или в течение последующих нескольких минут. В компании посетовали на то, что вместе с увеличением числа отсеянных страниц выросло также количество фейковых аккаунтов, создателям которых удалось обойти системы безопасности.

В общей сложности число фейковых страниц среди 2,4 млрд ежемесячных активных пользователей соцсети составило 5% (119 млн), что на 1-2% выше ожиданий. Руководство Facebook, согласно докладу, за прошедший шестимесячный период удалило также около 7 млн публикаций, фотографий и других материалов за нарушение правил социальной сети, активно борющейся в последнее время с разжиганием насилия и ненависти.

Руководство Facebook в последние годы подверглось жесткой критике со стороны властей США и американской общественности. Администрацию соцсети, в частности, обвиняли в том, что она не предпринимает адекватных мер для защиты личных данных пользователей и не противодействует достаточно энергично распространению вредоносной информации. Утверждалось также, что с помощью соцсети было оказано влияние на ход президентской гонки 2016 года в США.

Главе Facebook Марку Цукербергу уже не раз пришлось извиняться за произошедшее. В прошлом году он выступил на двух слушаниях в Конгрессе США, признав, что несет ответственность за скандалы вокруг соцсети. Он пообещал принять меры, чтобы новых нарушений больше не произошло.

Компания Facebook была основана 4 февраля 2004 года Цукербергом и тремя его сокурсниками в период обучения в Гарвардском университете. Одноименная соцсеть является одной из ведущих в мире.