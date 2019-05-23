Последние звонки прозвенят для 647 тыс. российских выпускников

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Последние звонки, которые традиционно отмечают в последние дни мая, пройдут почти для 650 тыс. выпускников российских школ. В большинстве школ страны они прозвенят в пятницу.

"Данной традиции уже более полувека, и это действительно очень важный день, открывающий перед одиннадцатиклассниками дорогу в будущее. Я поздравляю каждого выпускника с этим замечательным событием", - сказала глава Минпросвещения РФ Ольга Васильева, слова которой приводит пресс-служба министерства.

Как пояснили в пресс-службе, единого дня проведения последнего звонка нет - каждая школа выбирает дату праздника самостоятельно. Традиционно она выпадает на конец мая.

В этом году 11-й класс оканчивают 647 тыс. человек. Минпросвещения предложило выпускникам поучаствовать в праздничной акции. Школьникам нужно сделать оригинальную фотографию и опубликовать в Instagram с хештегом #ДоСвиданияШкола. Десять самых необычных кадров после 26 мая будут выложены в официальном аккаунте министерства.

Кроме того, министр просвещения отметила, что время домашних заданий и уроков позади, но впереди выпускников ждут экзамены. "Перед вами стоит важная задача - успешно сдать итоговую аттестацию", - напомнила она.

Уже 27 мая начнется основной период сдачи Единого государственного экзамена, который продлится до 1 июля. На участие в нем зарегистрированы около 750 тыс. человек. В перечень учебных предметов для сдачи в этом году впервые включен китайский язык.