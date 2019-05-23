Почти 1,4 млн девятиклассников сдадут ОГЭ в основной период

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Основной государственный экзамен (ОГЭ) в основной период с 24 мая по 2 июля будут сдавать около 1,4 млн выпускников девятых классов, что на 70 тыс. человек больше по сравнению с прошлым годом, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

"Основной период проведения основного государственного экзамена для выпускников девятых классов начинается 24 мая и продлится до 2 июля. ОГЭ в основной период 2019 года будут сдавать 1395 тыс. школьников", - говорится в сообщении.

Для получения аттестата девятиклассникам нужно сдать четыре предмета: русский язык и математику, а также два предмета по выбору. Самыми популярными у школьников в 2019 году стали обществознание, которое выбрали 857 тыс. участников, география - почти 490 тыс., информатика - 441 тыс. и биология - 390 тыс.

Специально для ОГЭ организовано более 11 тыс. пунктов проведения экзаменов (ППЭ), задействовано свыше 441 тыс. организаторов, руководителей ППЭ и членов государственных экзаменационных комиссий, почти 22 тыс. технических специалистов, около 12 тыс. медицинских работников. За ходом экзаменов будут следить 44,5 тыс. общественных наблюдателей.

Также для выпускников и их родителей запущенна "горячая линия". По номеру +7 (495) 984-89-19 они могут задать специалистам Рособрнадзора вопросы, связанные с проведением ОГЭ и Единого госэкзамена. Обо всех нарушениях на экзаменах можно сообщить по телефону "линии доверия" +7 (495) 104-68-38.

Досрочный период основного государственного экзамена прошел с 22 апреля по 14 мая, дополнительный пройдет с 3 по 21 сентября.