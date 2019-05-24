{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Борьба с природными пожарами в России

Особый противопожарный режим отменили в семи муниципалитетах Приморья

Режим продолжает действовать в Кавалеровском районе

ВЛАДИВОСТОК, 24 мая. /ТАСС/. Власти Приморского края отменили особый противопожарный режим в семи муниципалитетах региона в связи с отсутствием лесных пожаров в течение недели. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе администрации края.

"За минувшую неделю лесные пожары в Приморском крае не зарегистрированы. Особый противопожарный режим отменен в семи муниципальных районах края. Режим сняли в Шкотовском, Лазовском, Пожарском, Октябрьском, Ханкайском, Партизанском районах и в Дальнегорске", - говорится в распространенном пресс-службой сообщении.

По данным пресс-службы администрации края, особый противопожарный режим продолжает действовать в одном районе Приморья - Кавалеровском.

Особый противопожарный режим предполагает запрет на разведение открытого огня и сжигание мусора на территориях муниципальных образований, а также запрет на посещение лесов.

Ранее сообщалось, что противопожарный режим, действовавший почти полгода, отменен в национальной парке "Земля леопарда".

Лесные пожары в Приморском крае начали возникать еще в январе в связи с малоснежной зимой, на юго-западе края снежный покров практически отсутствовал. С начала года в крае было зарегистрировано около 500 лесных пожаров на площади свыше 50 тыс. га.

Теги
РоссияПриморский крайБорьба с природными пожарами в России
Пациентка получит от московской клиники 2,5 млн рублей за оставленный в ране тампон
Ей вернут сумму оплаты по договору оказания медуслуг, компенсируют моральный ущерб, выплатят неустойку за несвоевременный возврат средств и сумму утраченного заработка за период нетрудоспособности
Читать полностью