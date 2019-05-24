Ростуризм планирует распространить режим действия электронных виз на всю Россию

ВЛАДИВОСТОК, 24 мая. /ТАСС/. Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) планирует распространить действие электронных виз на всю Россию, заявила в пятницу во Владивостоке на открытии деловой программы Тихоокеанского туристского форума глава агентства Зарина Догузова.

"Мы будем работать над тем, чтобы люди из разных стран как можно больше узнавали о России, чтобы они как можно чаще приезжали. Медленно, но все таки поступательно двигаемся, чтобы электронная виза в ближайшие 1,5-2 года начала действовать по всей стране", - сказала Догузова.

Она также отметила хорошие результаты Дальнего Востока в улучшении туристической привлекательности и реализации режима электронных виз.

Тихоокеанский туристский форум (ТТФ) - ежегодное событие, которое проводится во Владивостоке в конце мая - начале июня. В 2018 году ТТФ объединил на своей площадке российских и зарубежных экспертов в сфере туризма. Было организовано около 20 тематических секций, каждую из которых посвятили одному из перспективных направлений развития туризма на Дальнем Востоке России и в АТР в целом. Главной темой форума стал круизный туризм. Молодежный туристский конгресс - одно из мероприятий форума.