Ростовский фестиваль "Шолоховская весна" могут посетить до 20 тыс. гостей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 мая. /ТАСС/. Организаторы Всероссийского литературно-фольклорного фестиваля "Шолоховская весна", который пройдет в Ростовской области с 24 по 26 мая в память об авторе романа-эпопеи "Тихий Дон", лауреате Нобелевской премии по литературе 1965-го года Михаиле Шолохове, ожидают, что мероприятие посетят до 20 тыс. человек. Об этом журналистам сообщили в Государственном музее-заповеднике М. А. Шолохова.

В пятницу отмечается 114-летие со дня рождения Шолохова.

"Ожидаемое количество гостей - 20 тыс. человек. Из года в год расширяется культурная программа и растет география праздника, от Москвы до Уральска (Казахстан), на протяжении нескольких дней гостей будут встречать разные фестивальные площадки", - сказали в музее.

Кроме того, в музее добавили, что ожидается приезд небольшой делегации с Тайваня и визит крымских туроператоров. Турфирмы Ростова-на-Дону, Волгограда, Воронежа успешно реализуют специальные туры для желающих посетить праздник, отметили в музее.

Вспахать борозду на быках и оседлать донского жеребца

На протяжении нескольких дней мероприятия пройдут в станицах Каргинская, Вешенская, в хуторе Кружилинском. Так, в пятницу в станице Каргинской, где Михаил Шолохов написал большинство "Донских рассказов" и находится его дом-музей, десятки детских творческих коллективов выступят на территории исторического мельничного подворья, описанного в "Тихом Доне", и на центральной площади. "Год театра будет отмечен детскими спектаклями в старейшем синематографе "Идеалъ" (был открыт в станице в 1911 году - прим. ТАСС), по реке Чир проплывут радиоуправляемые модели кораблей и гидросамолетов", - рассказали в музее.

В хуторе Кружилинском, где родился Шолохов и находится мемориальный дом, праздник начнется 25 мая. Запланированы песни, танцы, экскурсии по казачьему подворью конца XIX - начала XX веков. По словам организаторов, посетителям предложат вспахать борозду на быках старинным плугом, смолоть муку жерновами, свить веревку на просаке (старинном станке), а после хозяйственных хлопот "отведать соленья из бочек в погребке".

В станице Вешенской, в котором писатель жил в 1930-е и работал над третьей книгой "Тихого Дона" и "Поднятой целиной", для гостей приготовлены казачий фотосалон, ярмарка мастеров, дегустация блюд казачьей кухни, экскурсии по усадьбе Шолохова. Новинка фестиваля - молодежная фан-зона для зрителей вечернего гала-концерта, для него организована водная сцена, фейерверк.

"Впервые на празднике будет площадка казачьих боевых искусств, где гости смогут попрактиковаться в стрельбе, метании ножей, топоров и копий, фланкировке (виртуозном владении шашкой - прим. ТАСС) и рубке неподвижной мишени. 26 мая фестиваль приглашает на музейную конюшню - почувствовать себя настоящими казаками, оседлать донского жеребца и узнать о традициях коневодства на Дону", - пояснили в музее.

В мероприятиях задействуют около 2 тыс. артистов и мастеров декоративно-прикладного искусства из разных регионов России - Архангельской, Астраханской, Белгородской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Московской, Ростовской, Саратовской областей, Краснодарского края, Адыгеи, Мордовии, Северной Осетии, а также из Казахстана. Кроме того, примут участие в празднике и представители Донецкой и Луганской народных республик.

Впервые для удобства посетителей "Донавтовокзал" открывает дополнительные рейсы по маршруту "Ростов - Вешенская - Ростов", добавили в музее.

О фестивале

Фестиваль "Шолоховская весна" проходит в Ростовской области уже более 30 лет. В музее этот праздник называют "народным", а историю его возникновения - "удивительной".

"В феврале 1984 года Михаила Александровича [Шолохова] не стало. А 24 мая того же года, в день его рождения, местные жители достали из сундуков старинные казачьи костюмы, вышли на улицы станицы и запели, "заиграли", как говорят казаки, любимые писателем казачьи песни, вспоминая дорогого земляка и породив идею будущего праздника", - рассказали ТАСС в музее.

Государственный музей-заповедник Михаила Шолохова создан в 1984 году в Ростовской области. Он является единственным в России государственным музеем писателя. Основа его коллекции - мемориальные предметы, принадлежавшие Михаилу Шолохову и его семье. На данный момент в состав музея-заповедника входят 6 объектов культурного наследия федерального значения, 12 - регионального значения, 76 памятников архитектуры, 6 памятников природы и 256 памятников археологии. Зона охраняемого ландшафта музея-заповедника составляет 30 тыс. га.