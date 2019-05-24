На северо-востоке Якутии 12 бизонов везут на территорию Плейстоценового парка

ЯКУТСК, 24 мая. /ТАСС/. Стадо из двенадцати бизонов везут на территорию Плейстоценового парка на северо-востоке Якутии для продолжения эксперимента по воссозданию экосистемы мамонтовых степей. Их планируется доставить к месту назначения через неделю, сообщил ТАСС в пятницу создатель и научный руководитель проекта Сергей Зимов.

"В субботу стадо бизонов выезжает из Якутска в верховья Колымы. Дальнейший путь продолжат на водном транспорте. В Якутию животных транспортировали из Дании через территорию всей страны автомобильным транспортом. Надеюсь, что стадо бизонов легко адаптируется к новым суровым условиям своей исторической родины. Исходно бизоны - это сибирский вид, заселивший в последующем и Америку", - сказал Зимов.

В заказнике проводится эксперимент по воссозданию экосистемы мамонтовых степей, существовавшей на территориях Северного полушария. Как отметил Зимов, мамонтовые степи были на порядок более продуктивными, чем существующие сейчас на их месте лесотундровые и болотисто-тундровые территории. "В результате вымирания крупных травоядных около 10-12 тыс. лет назад (мамонт, шерстистый носорог и другие) система деградировала до нынешнего состояния. Пастбища заросли "сорняками" - мхом, кустарником", - сказал он.

Как считает ученый, пастбищная экосистема может предотвратить таяние мерзлоты и в результате замедлит эмиссию парниковых газов из ныне мерзлых мамонтовых почв. "Под пастбищами из-за вытаптывания [животными] снега температура мерзлоты снижается на 4 градуса", - отметил исследователь.

Плейстоценовый парк - заказник на северо-востоке Якутии в нижнем течении Колымы, в 30 км к югу от поселка Черский, в 150 км к югу от побережья Северного Ледовитого океана.

Идея плейстоценового парка состоит в интродукции сохранившихся видов мегафауны с целью воссоздания почв и ландшафтов, характерных для мамонтовых тундростепей. Это должно привести к воссозданию высокопродуктивного травяного покрова. На территории парка живут якутские лошади, северные олени, лоси, бараны, овцебыки, яки, зубры, а также калмыцкие коровы.