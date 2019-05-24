Полиция и власти Приморья проводят проверку в связи с вызывающей фотосессией школьников

ВЛАДИВОСТОК, 24 мая. /ТАСС/. Департамент образования Приморского края и УМВД по Владивостоку проводят проверки после получившей общественный резонанс фотосессии школьников на крыльце школы в вызывающих нарядах, сообщили ТАСС в администрации региона и в полиции.

Накануне в социальных сетях были распространены фотографии, сделанные на крыльце школы №74 Владивостока, на которой несколько учеников позируют в вызывающих нарядах. Девочка на фото одета в полицейскую форму, молодые люди - в шортах на подтяжках и масках зайцев. Фото вызвали большой резонанс среди пользователей сети.

"Подобное поведение учеников на территории школы недопустимо. Кроме того, если будет установлен факт незаконного ношения форменной одежды правоохранительных органов, то это может расцениваться как административное правонарушение. Мы рассчитываем, что со всеми школьниками, которые участвовали в инциденте, и их родителями будет проведена разъяснительная работа. К администрации школы, допустившей подобное, также будут применены меры воздействия", - сказали в пресс-службе краевой администрации.

По информации УМВД Владивостока, которое тоже проводит проверку, личности участников инцидента уже установлены. Форму сотрудников правоохранительных органов школьники купили в магазине спецодежды специально для проведения мероприятия. Как рассказала ТАСС директор школы №74, Галина Пугина, из-за инцидента она рассматривает возможность увольнения.

"Я подумываю о том, чтобы уволиться. Для меня самое страшное, что в разговорах с нами ребята даже не поняли, что они позорят школу, они думали это просто шутки", - рассказала собеседница агентства.

Он добавила, что фотосессию школьники сделали за день до последнего звонка, когда делали фото для общего школьного альбома. Это не было заявлено в рамках какой-то школьной традиции "дня непослушания", которой в школе нет. Ученики пришли в обычной одежде, но, когда занятия закончились, они сняли футболки, под которыми оказались эти наряды.