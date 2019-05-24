"Херсонес Таврический" рассчитывает обустроить причал для яхт и принимать туристов с моря

СЕВАСТОПОЛЬ, 24 мая. /ТАСС/. Музей-заповедник "Херсонес Таврический" ищет возможность создать на своей территории инфраструктуру для яхт, которая позволит ему напрямую работать с путешествующими по морю, сообщила ТАСС руководитель учреждения Елена Морозова.

Развитие яхтенного туризма является одним из приоритетных направлений отрасли для Крыма и Севастополя. Для яхт требуется особая инфраструктура, в частности, причалы-марины и специальные заправки, для их свободного передвижения необходимо отменить пограничный режим, за исключением акватории, где располагаются объекты безопасности, и упростить требования к данному типу судов в целом. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ до 1 июля предоставить предложения по развитию яхтинга на полуострове.

"Мы работаем над этим (созданием инфраструктуры для яхтсменов - прим. ТАСС). Самое главное - это оборудованный комфортабельный безопасный причал. Чисто теоретически, Херсонес, конечно, к этому готов. А практически - будем работать с партнерами, налаживать взаимоотношения", - сказала директор музея.

Морозова подчеркнула, что морское сообщение станет большим преимуществом для музея-заповедника. "Если мы откроем морское сообщение, это будет прорыв. Мы были бы очень рады, если бы причал появился - это позволит расширить спектр услуг. Многие приезжают к нам [в Крым и Севастополь], чтобы увидеть море, и для них заглянуть в музей со стороны моря - особые впечатления", - пояснила собеседница.

Она уточнила, что для создания инфраструктуры, которая позволит маломерным судам причаливать в Херсонесе, нужна поддержка и федеральных, и городских властей. Необходимо найти финансирование, организовать работу причала, а также интегрировать яхтенную инфраструктуру Херсонеса в такие проекты, как межрегиональный тур "Золотое кольцо Боспорского царства".

Государственный музей-заповедник "Херсонес Таврический" - научно-исследовательское и музейное учреждение, в состав которого входит городище античного Херсонеса и хора - земельные наделы в его предместье, а также средневековые крепости Чембало в Балаклаве и Каламита в Инкермане. Коллекция музея составляет 221 тыс. артефактов, архив насчитывает более 200 тыс. документов, а научная библиотека содержит более 30 тыс. книг.